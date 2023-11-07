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【ChatGPT】唔識寫程式都無問題！　GPT-4 Turbo模型費用更低　增客製化聊天機械人功能

科技 15:00 2023/11/07

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開發ChatGPT、獲微軟 (Microsoft）投資的OpenAI在首屆開發者大會DevDay上，表示正開發Open AI版App Store「GPT Store」，增加收入來源。

開發ChatGPT、獲微軟 (Microsoft）投資的OpenAI在首屆開發者大會DevDay上，推出收費更便宜的新AI模型 GPT-4 Turbo，並新增允許客製化ChatGPT聊天機械人的功能「GPTs」，以及表示正開發Open AI版App Store「GPT Store」，以增加收入來源。

運行大量資訊　節省更多費用

OpenAI表示，GPT-4 Turbo目前向軟件開發商提供試用版，未來數周向大眾開放。在處理token的費用方面，與前一代GPT-4每輸入1,000個token需要0.03美元（約0.23港元）相比，GPT-4 Turbo僅需0.01美元（約0.08港元）；輸出每1,000個token，GPT-4為0.06美元（約0.47港元），GPT-4 Turbo僅需0.03美元（約0.23港元）。因此，企業與開發人員透過該AI模型運行大量資訊時，可節省更多費用。

GPT-4 Turbo亦會增強的資訊傳輸，支援高達128K的文本閱讀，即可處理及理解長達 300頁文本的內容。資訊即時性也比GPT-4的資料庫更進一步，GPT-4僅更新到2022年1月，GPT-4Turbo則更新至2023年4月。

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開放客製化功能　只需輸入目的＋任務

為了讓所有用戶客製化專屬的聊天機械人，OpenAI正式開放ChatGPT客製化功能「GPTs」。OpenAI強調，用戶不懂得寫程式也可以使用，只要用自然語言輸入，即可建立自己的 GPT。輸入GPT的主要目的、任務後，GPT Builder就會自己建議名字及生成圖像。

輸入GPT的主要目的、任務後，GPT Builder就會自己建議名字及生成圖像。

擬推Open AI版App Store　用戶也可賺錢

此外，OpenAI正引入新的收入來源，據行政總裁Sam Altman表示，會在本月稍後推出自家應用程式商店「GPT Store」，用戶可以把客製化的GPT聊天機械人放在平台上，供大眾下載。而且，OpenAI提到在未來數個月，用戶還將能夠根據GPT的使用人數賺取收入。

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責任編輯：張寶燕

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