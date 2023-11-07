【中小企業】中小企指數第四季微升 惟渣打仍調低全年GDP預測

香港生產力促進局公布2023年度第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，本季綜合營商指數輕微上升0.9至47.6，但仍然低於50中性水平線。渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恒表示，雖然香港經濟仍在復甦，但第三季的增長沒預期的好，最後在本季重新調低對香港全年GDP增長的預測至3.3%。

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五大分項指數中有三項增長，包括：「盈利表現」(45.4•+3.9)、「營業狀況」(47.7•+3.0)及「招聘意向」(53.0 •+2.0)，顯示中小企對本季的生意情況有所期望。相反「環球經濟」的分項指數自2023 年第二季起持續下跌，由第二季的 48.3 跌至本季的 34.6 ，累計錄得 13.7 的跌幅，反映本港中小企繼續受到外圍環境的挑戰。

劉健恒表示，其實整體而言第四季度的多項分項指數都有改善，但「環球經濟」的分項指數的下跌拖累了整體的指數，令第四季營商指數只有輕微的升幅。指數反彈幅度輕微反映中小企業仍然面臨許多挑戰，尤其是外圍因素的影響。「環球經濟」指數下跌顯示，外需壓力、利率高企及地緣政治不穩等因素持續困擾中小企業。

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本報記者：李智賢

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