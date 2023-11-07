▲ 【專訪】太興陳家強：消費者的品牌忠誠度降 靠兩招助品牌長青

餐飲業已全面復常，太興 （06811） 整體在香港生意已回復約8成，第二代掌舵人、中國內地及品牌發展董事陳家強表示，現時消費者對品牌忠誠度下降，「太興」、「敏華冰廳」等六大品牌在開新店的同時，也會進行翻新，而且，集團銳意加強會員計劃，增加覆購次數，保持品牌長青。

陳家強接受本報專訪時表示，旗下如「太興」、「茶木」及「敏華冰廳」等六大品牌並非新品牌，傾向民生的生意，疫後復甦最快。若是針對較年輕、分店及款式較少的品牌，復甦則較緩慢。由於集團實行多品牌策略，針對不同客群及消費時段，未來不會特別側重某一個品牌，但強調主力6大品牌勢必繼續開店，民生及旅遊區均會考慮。

茶木新店推「十周年版本」

在資訊發達年代，加上食肆選擇眾多，陳家強指，現時消費者對品牌忠誠度不會太強，但經典品牌如太興一定有忠實粉絲，集團會透過翻新（rebrand）令連鎖品牌長青。以「茶木」為例，新開的茶木推出「十周年版本」，現時不再流行太複雜的設計，故裝潢走簡約木系風。而「太興」、「敏華冰廳」及「錦麗」等均會見到有新裝潢。

陳家強認為，餐飲業是長青，但也會不斷面對抄襲及競爭，集團除了注重保持食品質素，在求變、轉變形象增加吸引度時，更重要是將品牌的個性突出，令別人難以複製，以保持領導地位。

十年前成功打造出人氣品牌「茶木」的陳家強敢於創新，例如近年開設了定位為泰式cafe的「Tommy Yummy」等。他強調，未來將繼續引入香港少見的品牌，並拓展現有具潛力的新品牌，只是「（開店）數字上被動，但集團一定要勇於嘗試」。

「小火伴」會員人數接近4萬

科技在完善餐飲服務上變得重要，太興今年8月推出跨品牌App「小火伴」，已覆蓋九成品牌。陳家強指，「現時有第二次覆購很重要，所以會員計劃在未來重要」。現時「小火伴」的會員人數接近4萬，期望可擴大會員規模，透過數據分析，為客戶定制個人化優惠，增加客人的忠誠度，加強覆購。

［專訪全文］

太興︰續開新店 引新品牌

推動夜經濟 首要搞旺酒吧業

記者：袁諾曦

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