普京傳有意掌權最少至2030 助俄度過難關

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）據悉有意參加2024年大選，角逐最少連任至2030年，希望終身掌權。有指普京自認有責任，帶領俄羅斯度過數十年來最危險的時期。

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路透社引述多位消息人士報稱，普京已決定明年參選總統大選，未來數周將有消息。消息人士指出，6月僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）叛亂失敗後，普京加強鞏固安全部門﹑軍方及地區選民的支持。

外交消息人士直言，普京連任基本上難度不大，並無任何明顯挑戰者。而且，有民調顯示普京支持率高達80%，加上手握官媒及政府機構，相信普京將順利連任。

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年屆71歲的普京如果明年順利當選，以一屆任期6年計算，至2030年時他已達78歲，基本上是終身掌權。普京自2000年起成為俄羅斯總統，掌控權力已超過20年，成為俄羅斯近代在任時間最長總統。

不過，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，普京仍未談及2024總統選舉，他亦未正式宣布參選。

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責任編輯：吳漢培