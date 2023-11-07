  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普京傳有意掌權最少至2030 助俄度過難關

環球政治 14:33 2023/11/07

分享：

分享：

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）據悉有意參加2024年大選，角逐最少連任至2030年，希望終身掌權。有指普京自認有責任，帶領俄羅斯度過數十年來最危險的時期。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認 烏將領稱陷僵局俄佔上風 【下一頁】

路透社引述多位消息人士報稱，普京已決定明年參選總統大選，未來數周將有消息。消息人士指出，6月僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）叛亂失敗後，普京加強鞏固安全部門﹑軍方及地區選民的支持。

外交消息人士直言，普京連任基本上難度不大，並無任何明顯挑戰者。而且，有民調顯示普京支持率高達80%，加上手握官媒及政府機構，相信普京將順利連任。

意總理被整蠱電話惡搞 意外透露各方厭倦俄烏戰爭 【下一頁】

年屆71歲的普京如果明年順利當選，以一屆任期6年計算，至2030年時他已達78歲，基本上是終身掌權。普京自2000年起成為俄羅斯總統，掌控權力已超過20年，成為俄羅斯近代在任時間最長總統。

不過，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，普京仍未談及2024總統選舉，他亦未正式宣布參選。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
今日
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
今日
【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
【以巴戰爭】聯合國指加沙成兒童墳場 旗下18機構促停火
今日
【以巴戰爭】聯合國指加沙成兒童墳場 旗下18機構促停火
【美國大選】民調揭拜登選情告急 特朗普於5搖擺州領先
2023/11/06
【美國大選】民調揭拜登選情告急 特朗普於5搖擺州領先
【英國王室】威廉訪新加坡 親民遊機場兼撐龍舟
2023/11/06
【英國王室】威廉訪新加坡 親民遊機場兼撐龍舟

你可能感興趣

查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
今日 13:49
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
今日 12:27
【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
【以巴戰爭】聯合國指加沙成兒童墳場 旗下18機構促停火
今日 10:56
【以巴戰爭】聯合國指加沙成兒童墳場 旗下18機構促停火
地緣政治 選舉 普京 俄羅斯 總統大選

上一篇文章

特朗普密謀報復政敵 如重返白宮先劍指司法部

下一篇文章

查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款