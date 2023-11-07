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【香港經濟】陳茂波料今年香港經濟增長超過3%　較2月時預測下調　因內地出口及本港轉口續弱、旅客數目不及預期

股市 15:11 2023/11/07

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【香港經濟】陳茂波料今年香港經濟增長超過3%　較2月時預測低

基於內地經濟復甦力度未如理想，加上旅客來港數目較預期少，本港首三季經濟增速緩慢，財政司司長陳茂波修訂經濟增長預測，最新估計今年香港經濟增長超過3%，較2月發表《財政預算案》時預測香港經濟今年實質增長介乎3.5%至5.5%，明顯減慢。

陳茂波解釋，今年首季中港通關後，經濟復甦動力強勁，故年初便預計全年增長可達至3.5%至5%，但基於內地出口及香港轉口持續下跌，未有如預期般於下半年轉好，加上國際航班載客量需時恢復，訪港旅客數目僅及2018年70%，均影響香港經濟表現，令最新預估的全年經濟增長數字較原先估計為低。

金融峰會仿如一個「全明星賽」

不過，他相信，隨國際航班逐步恢復，相信會有更多旅客來港，並帶來商業機會。他預期，今年餘下時間，經濟增長會由服務業出口、旅遊業及私人消費帶動。

對於國際金融領袖投資峰會第二年在港舉辦，陳茂波透露，今年約有300名金融界貴賓參與，當中約100位屬全球主要金融機構的主席或行政總裁，涉及銀行、資產管理公司、保險機構、對沖基金、私募基金、資產擁有者等，令峰會仿如一個「全明星賽」，將國際財經媒體的目光帶來香港，今次的活動相當成功，希望明年再辦。

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編輯：陳韻妍

經濟 陳茂波 財政司
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