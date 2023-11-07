【香港航運】香港港口吞吐量接連下滑　如何借鑒倫敦模式鞏地位？

▲ 招商輪船董事會秘書孔康（右）表示，香港可透過更高端航運服務業，增加香港在國際航運治理話語權。圖左為招商輪船信息技術總監（首席數字官）宋開，圖中為理工大學教授、招商輪船獨立董事鄒盈穎。（黃建輝攝）

昔日香港靠出口貿易起家，造就香港成為國際航運中心，然而近年港口貨物吞吐量下滑，即使疫情復常後，今年首7個月港口吞吐量按年跌10.4%。綜合航運業人士認為，國際供應鏈調整下，香港貨運量向下是大勢所趨，但香港擁有完善金融及法律基建，可以仿傚倫敦提供高端航運服務，包括設定亞洲航運資訊標準等，維持國際航運中心地位。

招商輪船董事會秘書孔康接受本報專訪時認為，香港人才相對豐富，法律體系國際化，而且隨着全球供應鏈調整，國際航運重心明顯向東移。孔康認為，「航運建設不一定只看在貨量上去做」，香港可透過更高端航運服務業，增加香港在國際航運治理話語權。

香港應藉航運重心東移 亞洲行業資訊重地

孔康提到，同樣港口吞吐量下降的倫敦值得香港學習，倫敦對於航運第三方的標準、航運資訊交流、集中箱行情、行業研究中心影響舉足輕重，香港應利用航運重心東移機會，成為亞洲航運資訊重地。

香港國際航運研究中心主任王春林認為，香港航運黃金時代或已過去，尤其很多工廠由內地移遷到東南亞，「整個中國的貨量會下降，那香港的貨量肯定也是會下降」。王春林認為，香港現時更要用好航運基建設施及服務優勢提高效率，仍有發展空間。

航運金融發達 建議用好現有基建

王春林稱，香港法律體系完善，而且作為金融中心，包括融資、保險在內航運金融發達，「就跟開公司一樣，無論我500萬人的公司，跟2萬人的公司，我只要能把公司開得好，能賺錢養活，對社會有貢獻就可以」。

身兼香港理工大學教授（航運管理與法律）、招商輪船獨立董事鄒盈穎認為，隨着中國全面建設港口，香港作為中轉作用必然會下降，但本港累積金融、法律服務、人才，利用航運數位化、電子化機會，把握資訊資產發展出高端航運服務。鄒盈穎提到，香港擁有高效透明營商環境，以及相關低營商成本，有助於吸引航運公司，然而，部分公營服務電子化程度較低，例如今年才推出船舶登記電子化，認為行政管理體係也要與時俱進。

辦「世界航商大會」促交流

招商輪船積極在港籌辦行業活動，冀促進產業交流，管理階層透露，招商局集團，運輸及物流局、波羅的海國際航運公會（BIMCO）、國際航運公會（ICS）、香港船東會（HKSOA）今月20日將共同主辦第三屆「世界航商大會」，探討新形勢下全球航運業發展生態。

現時數碼化及減碳排放成為航運業重點話題，招商輪船信息技術總監宋開認為，智慧航運背後的邏輯是要結合產業智慧及數位智能，才能產生最大作用，尤其船隻管理及保全系統。

預測航運需求 為船隊增節能裝置

宋開提到，招商輪船規劃產業專用大數據框架，建立資料中心，運用物聯網、大數據、人工智慧、地理資訊系統（GIS）等技術，研發全船隊數位化綫上監管中心。宋開提到，招商輪船設置平台採集船隻數據，包括監控船上安全作業。宋開又稱，招商輪船現時可以透過大量分析數據，相對準確地預測航運需求，例如船隻租用、船員管控，提高經營效率。

減碳排放工作方面，招商輪船董事會秘書孔康提到，集團為現有船隻增加節能裝置，同時更完善地規劃航綫，減少油耗，並處理老舊船隻，提高綠色營運能力，減少溫室氣體排放。

減碳挑戰大 新造船隻傾向選擇低碳船

新造船隻方面，孔康提到，集團現更傾向選擇低碳運輸船，今年9月公司簽訂以甲醇為燃料的VLCC定單（超大型原油運輸船），去年12月簽署的2+4艘9000CEU甲醇雙燃料PCTC（汽車滾裝運輸船）建造合作意向書。

國際海事組織先前提出，要加大採用零排放或接近零排放的燃料，到2030年至少佔國際航運所用能源的5%，力求達到10%。孔康預計，此要求預計很快會法規化，對船公司而言，挑戰是非常大，「技術路徑、供應成本，將來營運穩定性各方面的問題，市場其實都沒有解決」。不過孔康強調，作為大船東，也不可能等技術成熟才做。

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記者：李哲毅