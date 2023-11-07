查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法

英國國王查理斯3世（Charles III）周二（7日）將現身國會，首次以國會身份參加國會開幕大典。查理斯將宣讀政府的未來施政方針，重點將是刑事司法改革。

「飲水哥」投資餐廳慘蝕近760萬 上月宣布掛靴 【下一頁】

作為首相辛偉誠（Rishi Sunak）的首次參與的國王演說（King's Speech），保守黨政府來年施政重點之一為刑事司法，提出如加大各種刑事犯罪行為的刑期，以及停止重罪犯人的假釋及在囚期間結婚等。

辛偉誠表示，希望為全英民眾帶來自己願景中的更出色的英國，營造大眾可以安心生活及撫養子女的社區，讓英國民眾以能自豪及平和地認識身處的社區。他指有賴政府努力，犯罪率已有下降，但必須採取長遠行動確保英國遠離犯罪。

【英國王室】威廉訪新加坡 親民遊機場兼撐龍舟 【下一頁】

工黨影子司法大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）批評，保守黨利用國會最重要活動，重新包裝工黨過去多次提出的措施。她指保守黨用法律與秩序來故作姿態毫無作用，難掩刑事司法制度在對方執政13年間的管理不善陷入瓦解邊緣。

查理斯朗讀國王演說內容會由現屆保守黨政府撰寫，有分析指當中不乏查理斯不同意的政策，包括氣候相關措施。英國雖仍有2050年達零碳排目標，但辛偉誠預計將調低氣候措施力度。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培