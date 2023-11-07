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【金融峰會】黑石：現時市場有兩大逆風　長期投資趨勢較地緣政治風險更重要

股市 13:26 2023/11/07

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【金融峰會】黑石：現時市場有兩大逆風　長期投資趨勢較地緣政治風險更重要

全球資本市場充斥不確定性，黑石（Blackstone）總裁兼首席運營官Jon Gray認為，市場有2大逆風，第一是商業房地產市場，第二是資金成本，預期未來併購市場交易會減少，但好消息是看到通脹正在放緩，經濟仍具韌性，惟面對資金成本上升，相信未來無論是消費開支或企業投資均會放慢。

城堡投資：地緣政治風險不會影響投資決定

面對地緣政治風險，Jon稱，當市場出現地緣政治風險時，基金會將焦點放在長期投資趨勢，如生命科學、人工智能、綠色轉型等，這些長期趨勢對投資決定更重要。

城堡投資創辦人兼首席執行官Ken Griffin指，地緣政治風險不會影響投資決定，但烏克蘭戰爭對歐洲能源供應構成風險，推高能源價格，這就會左右投資決定，但單純的新聞標題事件則不會影響投資組合。

利用AI分析數據及提高工作效率

疫後靈活工作模型興起，Ken指，集團每年都收到數以千計的求職信，要成為員工的一份子並不容易，現時公司奉行5天工作，他很高興看到年青人願意回辦公室，因只有員工聚集在一起，才能帶動創新及團體精神，尤其是過去兩年地緣政治風險大幅上升，能就不同事作作出及時回應。

人工智能近年大行其道，Jon指，黑石已應用人工智能一段時間，主要用作分析數據及提高工作效率，協助員工更明白公司及併購交易，而生成式人工智能更能改變影片、語言及文字，是有效的分析工具。Ken同意，城堡投資十年前已應用機械學習，但人工智能是因應過去的數據、模型及歷史去學習，未能預測市場未來變化。

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記者：陳韻妍

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