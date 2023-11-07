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【新股IPO】SHEIN擬赴美上市　據報尋求IPO估值最多900億美元

股市 12:49 2023/11/07

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【新股IPO】SHEIN據報尋求美國上市估值最多900億美元

中資網購平台SHEIN據報計劃赴美上市，IPO的準備已進入最終直路。外電引述消息指，SHEIN希望在上市時獲得800億至900億美元（6256.36億至7038.4億港元）的估值，該水平遠超SHEIN在非公開交易中獲得的估值。

消息指，在非公開交易中，SHEIN的估值已低於5月份融資時獲得的660億美元（5161.5億港元）估值水平。據指，最近二級市場換手的股份對SHEIN的估值約為500億至600億美元（約3910.22億至4692.27億港元）。

雖然非公開交易的估值並不一定能體現公司的實際估值，但下降或反映投資者對SHEIN面臨的挑戰產生憂慮，包括競爭加劇、被指控侵犯版權及可能強迫勞動等。

消息指，考慮到市場的波動性，IPO時間仍不確定，估值亦未有最終決定。

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編輯：袁諾曦

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