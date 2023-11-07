【持續進修】中大商學院夥AWS推雲端技術專業課程　冀培訓百名碩士生取得認證

▲ 【持續進修】中大商學院夥AWS推雲端技術專業課程 冀培訓百名EMBA/MBA學生取得認證

中大商學院宣布，與美國科企龍頭Amazon（美：AMZN）旗下雲端服務供應商Amazon Web Services（AWS）合作推出「商務領袖雲端培訓計劃」，目標是未來高管提供雲端技能和知識，啟發並培養雲端創新思維。

「商務領袖雲端培訓計劃」由AWS的行業專家設計，為預中大商學院的行政人員工商管理碩士學位課程（EMBA）、工商管理碩士學位（MBA）和碩士課程學生提供基礎雲端培訓，透過此次合作，中大商學院和AWS合作培訓近100名EMBA/MBA學生和校友，助其取得雲端從業人員知識，及獲取業界認可的AWS Certified Cloud Practitioner認證專屬備考資源 。

中大商學院院長周林教授指出，大學本科課程現已涵蓋數碼素養及計算思維，強調將科技融入碩士和高級管理人員教育的重要性。 他表示，透過與 AWS 的合作，冀將學術與科技和創新結合起來。

AWS香港業務發展總監蘇小龍稱，公司致力培育香港的數碼人才，已為香港超過十萬名人士提供雲端技能的培訓。

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編輯：李哲毅