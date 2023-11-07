  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【持續進修】中大商學院夥AWS推雲端技術專業課程　冀培訓百名碩士生取得認證

Hot Talk 12:42 2023/11/07

分享：

分享：

【持續進修】中大商學院夥AWS推雲端技術專業課程　冀培訓百名EMBA/MBA學生取得認證

中大商學院宣布，與美國科企龍頭Amazon（美：AMZN）旗下雲端服務供應商Amazon Web Services（AWS）合作推出「商務領袖雲端培訓計劃」，目標是未來高管提供雲端技能和知識，啟發並培養雲端創新思維。

「商務領袖雲端培訓計劃」由AWS的行業專家設計，為預中大商學院的行政人員工商管理碩士學位課程（EMBA）、工商管理碩士學位（MBA）和碩士課程學生提供基礎雲端培訓，透過此次合作，中大商學院和AWS合作培訓近100名EMBA/MBA學生和校友，助其取得雲端從業人員知識，及獲取業界認可的AWS Certified Cloud Practitioner認證專屬備考資源 。

中大商學院院長周林教授指出，大學本科課程現已涵蓋數碼素養及計算思維，強調將科技融入碩士和高級管理人員教育的重要性。 他表示，透過與 AWS 的合作，冀將學術與科技和創新結合起來。

AWS香港業務發展總監蘇小龍稱，公司致力培育香港的數碼人才，已為香港超過十萬名人士提供雲端技能的培訓。

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

相關文章：

【AMZN業績】亞馬遜第三季純利升2.5倍　開市升6%　商店、AWS雲齊報捷

【AMZN】亞馬遜AWS推7項生成式AI新功能　包括協助構建醫療AI 應用程式

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
大學 碩士 AWS 雲端 香港 雲端 Amazon
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】SHEIN擬赴美上市　據報尋求IPO估值最多900億美元

下一篇文章

【澳洲加息】澳洲加息0.25厘　利率升至12年高位　澳元不升反跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款