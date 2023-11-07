▲ 【中國經濟】內地10月美元計價出口跌6.4%遜預期 進口出乎意料轉升3%

內地海關總署公布，以美元計價，中國10月出口按年下降6.4%，差過預期的跌3.3%，10月進口按年增長3%，好過預期的跌4.8%，期內10月貿易順差565.3億美元，少過預期的820億美元。

海關總署數據顯示，今年首10個月，中國貨物貿易進出口總值34.32萬億元（人民幣，下同），按年微增0.03%。其中，出口19.55萬億元，增長0.4%，進口14.77萬億，下降0.5%。10月，中國進出口3.54萬億元，按年增長0.9%。

海關總署稱，東盟爲中國第一大貿易夥伴，貿易總值爲5.23萬億元，增長0.9%，佔外貿總值的15.2%；其次是歐盟，貿易總值爲4.59萬億元，按年1.6%，佔13.4%；美國排第三，貿易總值爲3.86萬億元，按年下降7.6%，佔11.2%。

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編輯：李哲毅