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【網絡詐騙】平價旅遊套票誘騙　下載病毒App被轉走24萬

科技 12:14 2023/11/07

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警方昨（6日）在「CyberDefender 守網者」社交平台表示，由9月至今已接報至少6宗有關報案，受害人均被社交平台廣告或「白撞」WhatsApp訊息誘騙，結果遭轉走網上銀行存款，合共損失68萬元。

不少用戶在網上看到平價旅遊套票、電子產品、包車服務、入油優惠等貼文或訊息，難免心動。惟需注意，近日有不少受害人在社交平台及WhatsApp誤信相關優惠，並且在下藏有惡意程式碼手機App後，造成損失。

警方昨（6日）在「CyberDefender 守網者」社交平台表示，由9月至今已接報至少6宗有關報案，受害人均被社交平台廣告或「白撞」WhatsApp訊息吸引，輾轉誘騙在Android手機下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等App後，遭轉走其網上銀行存款，合共損失68萬元。

其中一名中年男子看到「金歐旅遊」專頁出售平價旅遊套票，經WhatsApp聯絡其客戶服務員。客戶服務員再傳送連結，要求該名男子安裝「港澳商城」App，以登記會員及取得優惠。結果在下載毒App後輸入了銀行戶口登入憑證，銀行帳戶隨後被轉走24萬元。

警方指，受害人在Android手機下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等App後，遭轉走其網上銀行存款。（CyberDefender守網者社交平台截圖）

【防範詐騙】Visa香港《支付安全路線圖》　更新支付安全四大範疇

【WhatsApp騙案】WhatsApp新騙案湧現　即check網址、電郵、電話是否可疑（附連結）

病毒App如何入侵手機？

這些App本身含有惡意程式碼，安裝時取得用戶允許完整操作權限後，黑客便可遙距操控手機，取得用戶的SMS短訊、擷取鍵盤按鍵記錄，甚至執行手機內的任何App。

警方又提醒，黑客會不定期定製作各類社交專頁和更改病毒App名稱，甚至再包裝成不同款式的工具，如播影工具。因此建議用戶，切勿從非官方渠道下載手機App、切勿允許App存取不合理的權限；若懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定以徹底清除惡意程式碼。

如有懷疑，用戶亦可在守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「👁防騙視伏器🔎」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入專頁名稱、網址、電話，即時評估風險。

【WhatsApp騙案】防範WhatsApp帳戶遭盜用　5大方法減風險

責任編輯：張寶燕

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