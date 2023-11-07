【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題

美國與以色列商討，可能以人道理由暫時戰術性暫時停止在加沙地區（Gaza）的戰事，讓人道援助進入加沙，並可能舉行潛在人質獲釋談判。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）估計，以國將永久負責加沙安全。

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美國白宮發言人柯比（John Kirky）周一（6日）表示，總統拜登（Joe Biden）與內塔尼亞胡通電話，商討加沙戰事潛在戰術性暫停的可能性，兩人同意未來數日持續討論相關事宜。

柯比指美國持續提議加沙戰事暫時停止，但強調商討仍處於初步階段。柯比亦透露，更多美國公民預計能夠獲准離開加沙，希望更多民眾可以安全撤出，惟過去24小時內僅有低於30部貨車進入加沙。

白宮聲明指出，拜登與內塔尼亞胡亦有談論約旦河西岸局勢。拜登重申美國支持以色列，亦支持後者保障平民免受任何威脅，但他同時強調需要保護巴勒斯坦平民，以軍需在行動中減少傷亡。

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內塔尼亞胡同日受訪時表示，估計以色列將為加沙地區的安全無限期擔任重要角色。他指不希望再出現巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）管治，估計以方將永久參與保障加沙安全的行動。

內塔尼亞胡亦解釋為何與美國商討人道暫停而非停火，強調只有所有人質獲釋，才可能真正實現停火。

柯比回應內塔尼亞胡言論時重申，美國堅決反對再由哈馬斯控制加沙，並與以方商討戰事結束後加沙的管治狀況，暫時未有任何結論。

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責任編輯：吳漢培