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【美股焦點｜WE】WeWork申請破產保護

股市 11:59 2023/11/07

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【美股焦點｜WE】WeWork申請破產保護

共享辦公室營運商WeWork（美：WE）申請破產保護。WeWork根據美國破產法第11章，向新澤西聯邦法院提交破產保護令申請，而申請僅限於美國和加拿大的辦公室地點。根據破產文件，WeWork負債估算金額和資產估算金額均為100億至500億美元。WeWork可在制定償債計畫同時繼續運營。

WeWork目前在美國已停牌，停牌前報0.84美元，市值不足5000萬美元。

WeWork已開始全面重組。首席執行官David Tolley表示，非常感謝金融利益相關者的支持，「我們共同努力強化我們的資本結構，並透過重組協議加快進程」，指仍堅持投資其產品、服務及世界一流的員工團隊。

WeWork 2021年以SPAC方式借殼上市，初上市價格為10.38美元（未計40合1因素），市值曾達470億美元。WeWork上市後未錄盈利，而且現金消耗急速。

WeWork年初達成全面的債務重組協議，但很快又陷入困境。公司8月時表示，對其繼續運營的能力深表懷疑，數周後稱將重新談判幾乎所有租約，並退出表現不佳的地點。

截至6月底，WeWork在全球39個國家設有777個辦公地點，入駐率接近2019年水平，但公司仍無法實現盈利。

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責任編輯︰梁浩碩

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