  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融峰會】高盛CEO：資本市場今年下半年有少許復甦　料明年有較多具建設性的市場借貸

股市 11:49 2023/11/07

分享：

分享：

【金融峰會】高盛CEO：資本市場今年下半年有少許復甦　料明年有較多具建設性的市場借貸

高盛董事長兼首席執行官David Soloman在國際金融領袖投資峰會上表示，去年的市場環境較今年複雜，去年股債市場走勢負面，是50年來未見過，而今年來說，無疑資本市場活動處於低迷，至下半年才有少許復甦。他相信，明年會見到資本市場復甦，指企業需要融資下，明年會有更多融資的工作，而該行能在外圍5%利率環境、健康的資本市場環境下運作。明年會看到資本市場會有較多具建設性的市場借貸。

Soloman指，資本市場活動進行的背後，確實真的需要信心來展開，然而目前仍在非常不確定性的時期。但同時，當人們就融資成本、估值等重設他們的預期，最終來說，生意還是需要融資、被引至公開市場，一般來說，當過去18個月出現了重大的市場調整，是需要一段時讓重設發生，而過去歷史告知，需要約6個季度以渡過這段時期，故在今年9月，美國的新股活動有少許復甦情況。

施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison表示， 目前市場環境有去全球化、減碳等趨勢，現在要了解企業盈利能力、違約尤其困難，市場數據充斥噪音，環球股票市場平台都有明顯的資金外流，人們寧願持現金，認為市場回復正常化需要時間。阿波羅全球管理首席執行官Marc Rowan表示，就資產作出主動管理的模式在過去15年的表現很差，85%時間跑輸指數，股市表現似乎由流動性，而非基本面所驅動。

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

相關文章：

【金融峰會】瑞銀：3月金融危機凸顯資本並非最重要　金融機構的經營模式及融資方式才是關鍵

記者：胡學能

美股 高盛（Goldman Sachs，美：GS）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股焦點｜WE】WeWork申請破產保護

下一篇文章

【地產代理股】合富輝煌獲碧桂園服務溢價73%增持、涉資1.6億　股價現抽升近5成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款