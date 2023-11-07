▲ 【金融峰會】高盛CEO：資本市場今年下半年有少許復甦 料明年有較多具建設性的市場借貸

高盛董事長兼首席執行官David Soloman在國際金融領袖投資峰會上表示，去年的市場環境較今年複雜，去年股債市場走勢負面，是50年來未見過，而今年來說，無疑資本市場活動處於低迷，至下半年才有少許復甦。他相信，明年會見到資本市場復甦，指企業需要融資下，明年會有更多融資的工作，而該行能在外圍5%利率環境、健康的資本市場環境下運作。明年會看到資本市場會有較多具建設性的市場借貸。

Soloman指，資本市場活動進行的背後，確實真的需要信心來展開，然而目前仍在非常不確定性的時期。但同時，當人們就融資成本、估值等重設他們的預期，最終來說，生意還是需要融資、被引至公開市場，一般來說，當過去18個月出現了重大的市場調整，是需要一段時讓重設發生，而過去歷史告知，需要約6個季度以渡過這段時期，故在今年9月，美國的新股活動有少許復甦情況。

施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison表示， 目前市場環境有去全球化、減碳等趨勢，現在要了解企業盈利能力、違約尤其困難，市場數據充斥噪音，環球股票市場平台都有明顯的資金外流，人們寧願持現金，認為市場回復正常化需要時間。阿波羅全球管理首席執行官Marc Rowan表示，就資產作出主動管理的模式在過去15年的表現很差，85%時間跑輸指數，股市表現似乎由流動性，而非基本面所驅動。

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記者：胡學能