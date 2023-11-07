【地產代理股】合富輝煌獲碧桂園服務溢價73%增持、涉資1.6億　股價現抽升近5成

▲ 【地產代理股】合富輝煌獲碧桂園服務溢價73%增持、涉資1.6億 股價抽升近5成

地產代理股合富輝煌 （00733） 周一（6日）宣布，碧桂園服務 （06098） 計劃以每股1.61元、溢價73.12%，認購富輝煌新股，以及向扶偉聰收購部分股權，並一躍成為最大股東，刺激合富輝煌周二（7日）曾抽升64.5%至1.53元，現報1.39元，升49.5%，成交412萬元。

今次碧桂園服務增持合富輝煌將觸發全面收購。碧桂園服務稱，透過本次戰略合作，可與合富輝煌集團將於房地產代理服務領域整合各自競爭優勢及共享線上渠道及線下資源，構建業務協同效應。

扶偉聰家族持股降至30.57%

碧服擬向扶偉聰收購7164萬股合富輝煌，相當於現有已發行約10.63%，涉約1.15億元，同時認購合富輝煌2696.6萬股新股，相當於現有已發行股本約4%，擴大後3.85%，涉資4341.53萬元。

交易完成後，碧桂園服務持股量會由25%，增加至38.1%，而扶偉聰家族則持股由42.42%降至30.57%。

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