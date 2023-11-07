▲ 【遊戲巨企】年初與網易分手 動視暴雪總裁暗示將重返中國內地市場

遊戲開發商動視暴雪與網易 （09999） 今年初正式分手，終止《魔獸世界（World of Warcraft）》在內多款遊戲的中國代理合作關係。動視暴雪總裁Mike Ybarra接受外電訪時，被問及公司何時重返中國內地市場，Ybarra沒有透露任何資訊，只稱希望中國玩家能夠玩到暴雪遊戲，會繼續進行評估。

Mike Ybarra說：「中國有數百萬玩家熱愛暴雪遊戲，我們暴雪的所有人都希望確保他們能夠玩到我們的遊戲。」Ybarra提到，暴雪作為一間國際性公司，期望其足跡遍佈全球每個國家，包括中國，未來會對此進行評估，看看有甚麼事件可以發生。

微軟入主對公司影響未知

微軟（美：MSFT）以690 億美元收購動視暴雪的交易塵埃落定，但Ybarra稱，仍然不確定公司的情況將會發生怎樣的變化。他表示：「我實際上還沒有與Phil （即微軟遊戲CEO Phil Spencer） 坐下來談論，『這一切意味著什麼？』」

動視暴雪以開發大型即時服務遊戲見稱，包括《暗黑破壞神》、 《鬥陣特攻》、《魔獸世界》等系列，Ybarra透露，團隊正在考慮發布一款沒有即時原素的獨立遊戲，「我們希望在我們的宇宙中為玩家提供更多內容。同時，我們希望確保我們負責任並滿足他們的期望」。Ybarra稱，動視暴雪不害怕創造新IP及顛覆現有模型。強調對所有這些想法持開放態度。

動視暴雪手遊《魔獸爭霸 Rumble》、《暗黑破壞神：不朽》反應不錯，Ybarra表示，手遊仍是一個高速增長的領域，「我希望我們的IP無處不在」。

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編輯：李哲毅