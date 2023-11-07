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【機迷熱話】拆解PS5 Slim VS PS5　實測遊戲耗電表現

科技 14:03 2023/11/07

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在PS5 Slim上市前夕，分別有YouTuber搶先取得PS5 Slim並拍片拆解，對比新舊版PS5的不同之處。

「瘦身版PS5」PS5 Slim即將於11月10日，在首發市場美國、歐洲、英國及日本開賣，惟目前未知香港上市詳情。在PS5 Slim上市前夕，分別有YouTuber搶先取得PS5 Slim並拍片拆解，對比舊版PS5的不同之處。

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其中一位坐擁363萬訂閱用戶的YouTuber「Dave2D」分別實測2022舊款PS5與PS5 Slim玩遊戲的耗電表現。數據顯示，運行《Marvel's Spider-Man 2》與《死亡擱淺》兩款遊戲時，新款PS5耗電比舊版略高一點：

PS5 Slim運行《Marvel's Spider-Man 2》，耗電高7W，《死亡擱淺》耗電高5W。（Dave2D YouTube影片截圖）

另一YouTuber「Linus Tech Tips」亦有進行耗電測試，顯示兩機款耗電程度相若，新機PS5 Slim平均約為224.26W；舊款PS5為225.03W：

（Linus Tech Tips YouTube影片截圖）

Dave2D還有將新舊版的PS5進行連續長達8小時的壓力測試，比較兩款機身溫度上的差異變化：

點擊圖片放大

拆解散熱設計後，則可見PS5 Slim與PS5同樣採用兩面配置的散熱器，兩面均設有熱導管，惟主板更細，設有5條熱導管及兩塊散熱片的液態金屬熱介面散熱器用作處理芯片；負責VRM供電迴路的散熱，則分別裝有1條導熱管及1塊散熱片。

Sony上月在官方網誌透露，現有PS5型號會發售直至存貨售罄，此後Slim版本將會成為唯一 PS5型號。PS5 Slim將會在美國率先推出，之後會陸續在其他地區開始發售。PS5 Slim售價方面，光碟版售499.99 美元（約3,913港元）、數碼版售449.99 美元（約3,521港元）。香港PS5 Slim官方售價則有待公布。

【機迷熱話】PS5 Slim偷步開售？　網民發佈一系列輕薄版PS5比拼照

此外，PlayStation表示由上周末起至11月16日推出雙11購物節優惠，於全線PlayStation Authorized Dealer、SONY Store及特許經銷商購買PlayStation 5（PS5）主機，最高可慳近1,000元：

【機迷熱話】PlayStation推優惠活動　今日起至11月16日　入手PS5最多慳近$1,000

責任編輯：張寶燕

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