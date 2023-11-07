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【金融峰會】瑞銀：3月金融危機凸顯資本並非最重要　金融機構的經營模式及融資方式才是關鍵

股市 11:04 2023/11/07

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【金融峰會】瑞銀：3月金融危機凸顯資本並非最重要　金融機構的經營模式及融資方式才是關鍵

瑞銀於今年3月宣布收購瑞信，避免引發更大的金融震盪。瑞銀集團董事長Colm Kelleher在國際金融領袖峰會上透露，瑞銀原本無意收購瑞信，因集團一直有自己的策略及計劃，但突然接到一個電話要求集團收購瑞信，當局並已委任好摩根士丹利作為交易顧問，希望透過將瑞信併入瑞銀，藉以穩定玾球金融市場情況。

併購瑞信阻止了金融風險擴散

Colm指，由於瑞信業務遍布全球，瑞銀與瑞信合併需要進行龐大的盡職審查，過程並不容易，但從今日的情況來看，監管機構要求SVB、瑞信等出事的金融機構被同業併購的決定是正確，也阻止了金融風險擴散。

從今年3月銀行事件所汲取的經驗來看，他認為，對金融機構來說，資本並不是最重要，最重要的是經營模式及融資方式，特別是抵押品的比率。

大摩：社會倚賴銀行體系正常運作

摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman補充，金融是百業之母，社會倚賴銀行體系正常運作，若銀行出現問題，系統或會崩潰，故此如何規管銀行業運作相當重要，而唯一可以阻止問題擴散的是政府介入。

對於美國於3月份連接出現多家區域性銀行出現問題，James稱，當時出事的美國區域性銀行均過份集中於貸款予某一行業的企業，故這並非銀行危機，只是個別銀行出現問題，故未來應關注金融機構的流動性、資本水平等，以避免再有不可知的情況甚至危機出現。

橋水：留意未來一年債務再融資問題

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）聯席首席投資官Bob Prince同意，3月份出現問題的銀行出現資產與負債並不匹配的情況，但其他銀行並未有類似的問題。他續稱，過去15年低息環境造就私募基金市場出現榮景，但隨息口上升，併購交易周期將會放慢，籲投資者留意未來一年債務再融資問題，因需要續期的高息債較正常高一倍。

對於美國債務高企，他指，疫情期間債務由私營企業轉移至政府身上，令美國財政部債務佔經濟增長（GDP）由70%升至120%，要將有關債務進行再融資並不容易，目前27%美國國債由外資持有，18%由聯儲局持有，外資會因應自身情況及地緣政治風險去調整持債水平，而聯儲局也會因應貨幣政策變化調整持債比重，故市場要留意國債被出售的風險。

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記者：陳韻妍

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