12月5日「國際義工日」 義務工作發展局「有心義工 ‧ 多謝您」義工嘉許計劃 獲美心旗下數百間食肆響應  連續六星期推各款餐飲優惠 嘉許義工 傳揚愛心

為響應12月5日「國際義工日」，義務工作發展局（AVS）特意舉辦「有心義工 ‧ 多謝您」義工嘉許計劃，感謝及鼓勵無私奉獻的義工。計劃獲得美心集團全力支持，旗下約30個品牌、超過550間分店將由明天起 (2023年11月2日) 連續六星期推出不同餐飲優惠，涵蓋食肆類別廣闊，包括中式、西式、日式、茶餐廳、快餐、西餅店及咖啡店等，藉此向全港義工致敬，並鼓勵更多有心人加入義工行列，齊齊感受施比受更有福的快樂。

▲ 「有心義工 ‧ 多謝您」義工嘉許計劃將為義工朋友帶來多重驚喜，並向全港義工致敬。義務工作發展局主席彭韻僖 (右一)感謝美心集團對義務工作的支持，攜手向義工表達謝意。圖為美心集團首席營運官 (香港及澳門) 蕭德威 。

由11月2日至8日的首個星期就有免費愛心杏仁茶打響頭炮，凡於美心集團旗下全線中式餐廳包括粵菜、潮菜及外省菜(廣場飯店、wellwellwell、#bistrocity、Can-Lah、八一漁八、魚塘鴨子除外) ，堂食惠顧人均消費滿 $100 (每枱計)，每位顧客即可享用蛋白杏仁茶乙碗，讓一眾義工辛勞服務後可以滋潤一番。

其他優惠包括：11月9日至15日於早上11:30後於「香港地」惠顧任何堂食即送熱/凍絲級奶茶或即磨咖啡乙杯；及於早上11:00 後在「&you」惠顧主食 (漢堡/焗薯/意粉)即送薯條乙客或凱撒沙律乙客。此外，美心集團旗下美心MX、魚尚、Wildfire (山頂及星光大道)、MUSES (中環及沙田)、Pop n' Grill 、美心西餅、COVA 餅店及咖啡吧、東海堂和星巴克，亦會輪流於期後的數個星期內或於12月5日「國際義工日」當天推出不同優惠，如惠顧任何堂食即送出紅豆冰、薯條、凱撒沙律、紅酒、9折優惠或升級優惠等等，相當吸引。詳情請參閱以下附件或網址：https://www.avs.org.hk/thankyouvolunteer

簡單展示活動海報即享義工優惠

AVS期望所有曾經做過義工或準備加入義工行列的朋友，都可以享受這些優惠和感受這份心意，並將這份喜悅和愛心分享給身邊人，因此凡於指定餐廳／店舖惠顧時，只須向餐廳／店舖職員出示是次活動海報電子版，即可享用指定優惠，冀能慰勞一班平日默默付出的義工們，一同推廣「關愛香港 ‧ 人人行義」的精神。



優惠詳情:

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即日至2023年12月31日，下載美心集團的美食手遊「eatie」，輸入邀請碼eat359，可享迎新大禮 – 買任何產品滿$20，即送美心西餅的日式燒餅 (紅豆/花生果醬) 一個，以及「新手禮包」(包括口水幣、隨機道具及隨機食材) 。同時，eatie 玩家只要參與遊戲任務，製作並送贈一份虛擬健康麵包或有營飯餐，美心集團就會捐出一份相同的實體美食予 「童心飯堂」，為低收入家庭和小學生提供免費早餐及有 營飯餐。活動更不限玩家捐贈次數，目標是讓有需要家庭及小朋友齊齊「食飽飽」。

條款及細則：

1) 此優惠只適用於「有心義工．多謝您」義工感謝計劃之指定優惠日期及美心集團於香港指定參與品牌之分店。

2) 請於領取優惠時出示是次活動海報及進行指定消費，方可享用指定優惠。

3) 此優惠不可兌換現金或其他產品，亦不可與其他推廣優惠或折扣，包括但不限於信用卡優惠、飲食禮券/現金券、優惠/折扣券、其他電子優惠券、會員折扣優惠、員工折扣優惠等同時使用及不可轉讓。

4) 美心食品有限公司保留終止此優惠或更改此條款及細則之權利，恕不另行通知。

5) 如有任何爭議，美心食品有限公司保留最終決定權。



(特約)