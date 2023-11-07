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【以巴戰爭】聯合國指加沙成兒童墳場 旗下18機構促停火

環球政治 10:56 2023/11/07

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聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周一（6日）警告，加沙地區（Gaza）已經成為「兒童墳場」（graveyard for children）。聯合國旗下18個機構亦罕見發表聯合聲明，促請立即停火。

【以巴戰爭】法塔赫斥以國野蠻 澳洲對以售武遭司法挑戰 【下一頁】

古特雷斯表明，必須對加沙目前殘忍﹑痛苦及惡劣的困局找出解決方案，直言加沙已經變成兒童墳場，每日數以百計兒童傷亡。他指加沙內明顯有違反國際法的行為，指以軍地面進攻及持續轟炸醫院及學校等地，當地無人安全。

同時，古特雷斯亦指控巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），利用平民作為人盾，並持續蓄意向以色列發射火箭炮。他透露聯合國需要多達12億美元（約93.84億港元），協助向加沙約270萬人提供援助物資。

加沙衛生部門表示，以軍10月初報復性空襲後，至今1個月內已導致超過1萬人死亡，當中包括劇4,100名兒童。

古特雷斯指出，埃及與加沙接壤的拉法赫市（Rafah）陸路邊境管制站重開後，援助流入速度不夠快速，無法滿足加沙的需求，兩周過去只有逾400部貨車穿越，比戰前日均500部明顯減少。

美軍罕見高調宣布核潛艇抵中東 真主黨與以色列續互轟 【下一頁】

以色列外長科恩批評古特雷斯言論，指對方對以色列兒童被哈馬斯擄走及造成的傷害視若無睹，強調哈馬斯是加沙的問題根源，而非以方選擇剷除恐怖組織的行動。

聯合國人權事務高級專員及世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等18個機構負責人聯合發出聲明，促請以色列與哈馬斯立即停火。

聲明指加沙地區人民被包圍及攻擊，無法取得生存必需品，在家﹑避難所﹑醫院及宗教場所等地遭轟炸，情況實屬令人難以接受，需要有即時人道停火。

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責任編輯：吳漢培

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