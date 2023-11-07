【金融峰會】中證監王建軍：大宗交易納入互聯互通已達共識　研人民幣櫃台股票亦納入

▲ 【金融峰會】中證監副主席王建軍：支持香港推出跟A股相關的國際期貨

中證監副主席王建軍在國際金融領袖投資峰會上表示，未來會加強優化上市制度，支持內地企業更便捷來港上市。他稱雙方已就大宗交易納入互聯互通達成共識，現正就技術、規則、監管作出安排，會盡快推出。此外，正在研究人民幣櫃台股票，論證成形後，也直接推動納入。

王建軍又指，今年3月擴大滬深港通標的後，3家交易所市值覆蓋率大升，其中，港交所市值覆蓋率81%，深交所86%，上交所91%。香港已成為中概股主場，現有1400家中概股在港交所上市，佔市值70%，交易量80%。

王建軍稱，下一步只要有對香港資本市場有利的措施，有利香港鞏固金融中心，中證監會全面協助。內地亦會按市場發展需要，在香港市場推出國債期貨及有關期權。

支持香港推出A股相關期指期貨

今年3月內地實施境外上市新規則，王建軍表示，內地企業在境外上市過程更透明，到香港上市將源源不絕，中證監支持了香港推出A股相關期指期貨、內地機構利用香港走出去。中證監將落實上市新規，令內地企業來港上市更便捷。

他亦提到，近年推動資本市場雙向開放，成果非常豐碩。在行業上，已實現對外資持股取消比例控制，目前在內地外商獨資或控制的證券公司已達21家，合資的證券公司已達到41家，有不少外商機構仍在申請，而中證監亦正在審批。

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記者：胡學能