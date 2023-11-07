▲ 【金融峰會】中證監副主席王建軍：支持香港推出跟A股相關的國際期貨

中證監副主席王建軍在國際金融領袖投資峰會上表示，支持香港推出跟A股相關的國際期貨。他說，下一步只要有對香港資本市場有利的措施，有利香港鞏固金融中心，中證監會全面協助。內地亦會按市場發展需要，在香港市場推出國債期貨及有關期權。

王建軍稱，內地和香港資本市場合作緊密，促進了兩地資本市場不斷發展，近年雙方努力推出一系列措施，創新推動香港市場快速發展，例如滬深港通。

他表示，3月份內地實施境外上市新規則，內地企業在境外上市過程更透明，到香港上市將源源不絕，中證監會努力把市場規則做得更完善，要把世界投資者引進到國內。

他又指，內地資本市場是改革開放的產物，資本市場未來改革開放會和國家改革開放大局一樣愈趨開放。他稱，近年推動資本市場雙向開放，成果非常豐碩。在行業上，已實現對外資持股取消比例控制，今年新增一家外資證券公司，目前在內地外商獨資或控制的證券公司已達21家，合資的證券公司已達到41家，有不少外商機構仍在申請，而中證監亦正在審批。

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記者：胡學能