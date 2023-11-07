▲ 【金融峰會】人行副行長張青松：內房市場在達至一定階段後有調整很正常 對樓市前景仍相當樂觀

內房市場仍未走出困局，人行副行長張青松在國際金融領袖投資峰會上表示，現時內地人均居住面積於2020年升至41.8平方米， 已接近發達經濟體水平，但房地產市場不能一直持續增長， 在達到一定階段後，出現調整很正常， 這是一個優勝劣敗的過程，而當局要處理的是，防範調整樓市出現過快過急的風險。

中國城鎮化仍有較大的提升空間

張青松稱，今年來，中央已制定一定政策以穩定房地產市場，而且中國城鎮化仍有較大的提升空間，每年有1000萬農村居民遷移至城市定居， 反映內地住房的剛性需求仍在，相信未來住房改善性需求仍大。

他又指，當局目前會穩步做好3大工作，在超大型城市推動公共基建平急兩用，並推進城中村改造、保障房建設，以促進樓市更健康，他強調，對中國樓市未來仍相當樂觀。

談及中國經濟，張青松又指，市場應對中國經濟表現評價應放在一個長期框架中，中國每年有2.4億人接受高等教育,1700萬名工程師,2022年研發經費逾3萬億元， 僅次美國，這些均支持中國經濟長期高質量增長。

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記者：陳韻妍