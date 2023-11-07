▲ 【香港經濟】李家超：全球經濟更複雜及更具挑戰性 政府已公布一系列措施豐富資本市場發行組合

行政長官李家超出席金融峰會致辭時表示，現時全球經濟更複雜及更具挑戰性，低利率時間已經過去，並進入高息環境，同時地緣政治風險正在上升，香港作為一個自由及開放的經濟體，雖面對全球衝擊，但香港奉行「一國兩制」，背靠中國，而且與其他金融中心一樣實行普通法，相信可鞏固加香港作為國際金融中心的獨特優勢。

李家超稱，香港一直是全球連繫的通路，又是法律及爭議服務解決中心，是全球最具競爭力的經濟體。他稱，目標2025年至少200家家族辦公室在港成立或擴充業務。

股市方面，政府已宣布一系列措施， 推動股市發展， 減低印花稅， 檢討價差及實時數據服務收費結構， 簡化GEM板轉移至主板手續， 研發新上市渠道，以吸引更多公司來港集資，令香港的發行組合更多元化，同時落實資本投資入境者計劃，以吸引海外資本， 促進資本服務發展。

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