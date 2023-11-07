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【港股市況】滙豐逆市升0.5% 萬科升逾1% 恒指低開116點（不斷更新）
港股今早回吐百點。阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.8%，滙豐 （00005） 逆市升0.5%，萬科 （02202） 升逾1%，恒指低開116點，開報17850點，成交12.8億元。科指跌1.1%，報4052點。
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分析文章︰
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：35】【金融峰會】人行副行長張青松：內房市場在達至一定階段後有調整很正常 對樓市前景仍相當樂觀
【09：32】蔚小理今早見回吐，其中，蔚來 （09866） 跌近半成，小鵬汽車 （09868） 跌近2%，理想汽車 （02015） 跌0.7%。
【09：30】【金融峰會】國務院副總理何立峰：建議香港加強自身建設 進一步暢通投融資渠道
【09：26】珍酒李渡 （06979） 股價偏軟，低開0.2%。
【分析】珍酒李渡禁售期屆滿 「華爾街之狼」KKR瞬速存倉53億元大貨 要待機而沽？
【09：26】【金融峰會】余偉文：複雜不明朗情況仍持續 應學習在挑戰中做到最好
【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.8%，滙豐 （00005） 逆市升0.5%，萬科 （02202） 升逾1%，恒指低開116點，開報17850點，成交12.8億元。科指跌1.1%，報4052點。
【內房危機】萬科與金融機構開會 大股東深圳地鐵否認有意減持 深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對
【09：20】【香港經濟】李家超：全球經濟更複雜及更具挑戰性 政府已公布一系列措施豐富資本市場發行組合
【09：13】期指開報17822點，跌172點。
【09：12】中證國際 （00943） 、迪諾斯環保 （01452） 今早復牌。
【09：09】恒指黑期跌約135點，報17821點。
【08：34】【內房危機】遠洋集團︰兩境內債今日起停牌
【08：20】【生科股】三葉草生物︰完成季節性流感疫苗在巴西的上市申報
【07：55】【新股IPO】藥明生物分拆藥明合聯2268今日起招股 一手入場費約10404元
【07：45】【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對
【07：45】港股ADR收報17866點，跌100點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.33元，較港收市價高0.78元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報310.12元，較港收市價低2.48元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.45元，較港收市價低1.4元或1.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】投資者憧憬聯儲局加息周期结束，惟仍須觀察聯儲局官員的講話，包括主席鮑威爾的發言。道指報34095點，升34點；標指報4365點，升0.18%；納指報13518點，升0.3%。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌127點 阿里美股低港1.6%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩