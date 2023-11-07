【港股市況】滙豐、小米逆市穩　李寧跌近6%　恒指半日跌270點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早回吐逾200點。恒指低開116點，其後走勢反覆向下，曾跌最多292點，低見17674點。恒生指數半日跌270點，報17696點，成交456.4億元。科指跌1.4%，報4040點。ATM跌逾1%至2%，小米 （01810） 、滙豐 （00005） 逆市向好。平保 （02318） 跌逾4%，李寧 （02331） 跌近6%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日跌270點，報17696點，成交456.4億元。科指跌1.4%，報4040點。ATM跌逾1%至2%，小米 （01810） 、滙豐 （00005） 逆市向好。平保 （02318） 跌逾4%，李寧 （02331） 跌近6%。

【11：34】內地股市半日向下，上證半日跌0.4%，深證跌0.6%，創業板指跌1%。

【11：25】合富輝煌 （00733） 逆市升47%，高見1.53元，碧桂園服務 （06098） 跌逾3%，低見7.1元。碧桂園服務與合富輝煌執行董事兼控股股東扶偉聰訂戰略合作協議，碧桂園服務擬以最多約1.6億元認購合富輝煌新股及向扶偉聰收購所持部分股權。

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【11：23】大市最新跌近300點，報17684點，跌282點，科指跌1.5%，報4036點。

【11：08】三桶油個別發展，中石油 （00857） 反彈0.6%，中海油 （00883） 升0.3%，中石化 （00386） 跌0.7%。

【11：06】以美元計價，中國10月出口年減6.4%，10月進口年增3%，10月貿易順差565.3億美元。以人民幣計價，中國10月出口較去年同期下降3.1%，10月進口年增6.4%，10月貿易順差4,054.7億元。

【10：58】恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 分別跌2%。地政總署資料顯示，今年10月香港未接獲任何預售樓花同意書新申請，為6月後近4個月以來再度出現「零申請」。

【10：51】重磅傳統藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 跌0.9%，中移動 （00941） 升0.3%，友邦 （01299） 跌逾2%，港交所 （00388） 跌0.9%。

【10：48】港股跌250點，報17716點，科指跌1.3%，報4045點。

【10：30】三葉草生物 （02197） 最新升近一成，高見0.79元。

【10：28】迪諾斯環保 （01452） 折讓4%發新股予主要股東、執行董事兼主席趙姝，股價復牌升64%，高見0.09元。

【10：26】平保 （02318） 最新跌4%，低見40.45元，李寧 （02331） 跌近6%，低見25.65元。

【10：21】【金融峰會】中證監副主席王建軍：支持香港推出跟A股相關的國際期貨

【10：10】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.7%，小米 （01810） 逆市升1%，京東 （09618） 跌近2%。

【10：06】恒指最新跌約200點，報17765點，試50天綫（17763點）支持，科指跌0.9%，報4060點。

【10：03】半新股鍋圈 （02517） 再升半成，高見7.43元再創上市後新高。

【09：56】平保 （02318） 跌幅擴至逾3%，低見40.75元。國壽 （02628） 跌逾1%，低見11.04元，太保 （02601） 跌半成，低見17.98元。

【09：46】恒指開市初段跌約80點，報17885點，科指跌0.04%，報4097點。

【09：44】三葉草生物 （02197） 季節性流感疫苗申請巴西上市，股價逆市升近3%，高見0.74元。

【09：42】領展 （00823） 將於明日公布業績，股價績前跌逾3%，低見38.2元。

【09：41】體育用品股向下，李寧 （02331） 跌近4%，安踏 （02020） 跌0.9%，特步 （01368） 跌逾1%。

【09：39】平保 （02318） 跌逾2%，低見41.15元。

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【09：39】大酒店 （00045） 跌2%，低見6.05元。

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【09：37】友邦 （01299） 回吐，股價早段跌2%，低見71.7元。

【09：35】【金融峰會】人行副行長張青松：內房市場在達至一定階段後有調整很正常 對樓市前景仍相當樂觀

【09：32】蔚小理今早見回吐，其中，蔚來 （09866） 跌近半成，小鵬汽車 （09868） 跌近2%，理想汽車 （02015） 跌0.7%。

【09：30】【金融峰會】國務院副總理何立峰：建議香港加強自身建設 進一步暢通投融資渠道

【09：26】珍酒李渡 （06979） 股價偏軟，低開0.2%。

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【09：26】【金融峰會】余偉文：複雜不明朗情況仍持續 應學習在挑戰中做到最好

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.8%，滙豐 （00005） 逆市升0.5%，萬科 （02202） 升逾1%，恒指低開116點，開報17850點，成交12.8億元。科指跌1.1%，報4052點。

【內房危機】萬科與金融機構開會 大股東深圳地鐵否認有意減持 深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

【09：20】【香港經濟】李家超：全球經濟更複雜及更具挑戰性 政府已公布一系列措施豐富資本市場發行組合

【09：13】期指開報17822點，跌172點。

【09：12】中證國際 （00943） 、迪諾斯環保 （01452） 今早復牌。

【09：09】恒指黑期跌約135點，報17821點。

【08：34】【內房危機】遠洋集團︰兩境內債今日起停牌

【08：20】【生科股】三葉草生物︰完成季節性流感疫苗在巴西的上市申報

【07：55】【新股IPO】藥明生物分拆藥明合聯2268今日起招股 一手入場費約10404元

【07：45】【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

【07：45】港股ADR收報17866點，跌100點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.33元，較港收市價高0.78元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報310.12元，較港收市價低2.48元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.45元，較港收市價低1.4元或1.6%。

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【07：30】投資者憧憬聯儲局加息周期结束，惟仍須觀察聯儲局官員的講話，包括主席鮑威爾的發言。道指報34095點，升34點；標指報4365點，升0.18%；納指報13518點，升0.3%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌127點 阿里美股低港1.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩