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【恒指夜期+北水】北水吸資近96億元　兩個月來最多　大手掃指數ETF沽中芯美團　恒指夜期跌16點（不斷更新）

股市 18:36 2023/11/07

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北水連續第九個交易日錄淨流入，資金今日更低位大手買貨，全日吸資95.7億元，為近2個月來最大單日淨流入。北水主力掃指數ETF，盈富基金 （02800） 全日錄37.4億元淨流入，恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別吸資12.5及9.3億元；淨流出方面，中芯 （00981） 及美團 （03690） 分別走資1及0.7億元。

恒指夜期跌16點，報17702點。

點擊圖片放大

領展跌4%、恒地新世界跌3% 小米升近2%破頂 恒指跌296點

港股回吐近300點，再次回落至50天綫以下。恒指低開116點，其後走勢反覆向下，尾市跌幅擴至約300點，恒指跌296點，收報17670點，成交896.3億元。科指跌1%，報4055點。。本港地產股向下，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌逾3%，領展 （00823） 跌4%，小米 （01810） 逆市升近2%破頂，ATM跌1%至2%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
小米15.82+1.8+7136
滙豐58.65+0.2+210
中石5.09+0.6+15
騰訊308.60-1.3-1713
阿里巴巴83.15-2.0-2721
友邦70.40-3.0-40380

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】萬科獲深圳國資委及深鐵支持未夠？　瑞銀指仍有兩問題要解決

【分析】萬科的債務風險在哪裏？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：35】北水吸資近96億元 兩個月來最多 大手掃指數ETF沽中芯美團 恒指夜期跌16點

【17：40】【金融峰會】中行葛海蛟：抓住新機會　推動中國金融在綠色發展及支持科技創新有新作為

【16：49】【香港股市】致同：本港停牌逾3個月公司減少兩成至100間　與監管機構大力打擊「唱高散貨」有關

【16：41】【異動股】領展周三放榜、股價跌逾4%　王國龍：雙向跨境消費趨勢下，商場要改造為更豐富功能的「第三空間」

【16：10】本港地產股向下，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌逾3%，領展 （00823） 跌4%，小米 （01810） 逆市升近2%破頂，ATM跌1%至2%，恒指跌296點，收報17670點，成交896.3億元。科指跌1%，報4055點。

【16：00】恒指U盤前跌305點，報17661點。

【16：58】港股收市前跌300點。

【15：42】【金融峰會】任志剛：國際金融系統發展可能走向兩極化　香港要為此做好準備

【15：29】【香港樓市】陳茂波：樓市減辣後市場反應冷靜是好事　只要客戶持續供樓還款付息、銀行不會call loan

【15：22】潤歌互動 （02422） 股價反彈近兩成，高見0.44元。

【15：17】【異動股】領展周三放榜、股價現跌4.3%　本港地產股同步向下

【15：15】恒生指數尾市跌約263點，報17702點，科指跌0.9%，報4060點。

【14：50】昨日復牌的一元宇宙 （01616） ，股價今跌逾42%，破底低見0.073元。

【14：32】【小米1810】小米14系列銷售已超100萬台　雷軍證實了這個消息、股價升逾2%破頂

【14：12】【香港經濟】陳茂波料今年香港經濟增長超過3%　較2月時預測低

【13：47】【金融峰會】滙豐祈耀年：今年從內地流入香港的財富活動增3至4倍

【13：33】小米 （01810） 最新升近2%，高見15.82元。

【13：29】三葉草生物 （02197） 午後升幅擴至逾兩成，報0.86元，升21%。

【13：27】領展 （00823） 午後跌逾4%，低見37.4元。

【13：19】萬科 （02202） 轉跌逾1%，低見8.01元。

【13：04】新世界 （00017） 午後初段跌3%，低見15元。

【13：00】港股午後初段跌約285點，報17680點，科指跌1.5%，報4037點。

【12：00】恒生指數半日跌270點，報17696點，成交456.4億元。科指跌1.4%，報4040點。ATM跌逾1%至2%，小米 （01810） 、滙豐 （00005） 逆市向好。平保 （02318） 跌逾4%，李寧 （02331） 跌近6%。

【11：34】內地股市半日向下，上證半日跌0.4%，深證跌0.6%，創業板指跌1%。

【11：25】合富輝煌 （00733） 逆市升47%，高見1.53元，碧桂園服務 （06098） 跌逾3%，低見7.1元。碧桂園服務與合富輝煌執行董事兼控股股東扶偉聰訂戰略合作協議，碧桂園服務擬以最多約1.6億元認購合富輝煌新股及向扶偉聰收購所持部分股權。 

【地產代理股】合富輝煌獲碧桂園服務溢價73%增持、涉資1.6億　股價現抽升近5成

【11：23】大市最新跌近300點，報17684點，跌282點，科指跌1.5%，報4036點。

【11：08】三桶油個別發展，中石油 （00857） 反彈0.6%，中海油 （00883） 升0.3%，中石化 （00386） 跌0.7%。

【11：06】以美元計價，中國10月出口年減6.4%，10月進口年增3%，10月貿易順差565.3億美元。以人民幣計價，中國10月出口較去年同期下降3.1%，10月進口年增6.4%，10月貿易順差4,054.7億元。

【10：58】恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 分別跌2%。地政總署資料顯示，今年10月香港未接獲任何預售樓花同意書新申請，為6月後近4個月以來再度出現「零申請」。

【10：51】重磅傳統藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 跌0.9%，中移動 （00941） 升0.3%，友邦 （01299） 跌逾2%，港交所 （00388） 跌0.9%。

【10：48】港股跌250點，報17716點，科指跌1.3%，報4045點。

【10：30】三葉草生物 （02197） 最新升近一成，高見0.79元。

【10：28】迪諾斯環保 （01452） 折讓4%發新股予主要股東、執行董事兼主席趙姝，股價復牌升64%，高見0.09元。

【10：26】平保 （02318） 最新跌4%，低見40.45元，李寧 （02331） 跌近6%，低見25.65元。

【10：21】【金融峰會】中證監副主席王建軍：支持香港推出跟A股相關的國際期貨

【10：10】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.7%，小米 （01810） 逆市升1%，京東 （09618） 跌近2%。

【10：06】恒指最新跌約200點，報17765點，試50天綫（17763點）支持，科指跌0.9%，報4060點。

【10：03】半新股鍋圈 （02517） 再升半成，高見7.43元再創上市後新高。

【09：56】平保 （02318） 跌幅擴至逾3%，低見40.75元。國壽 （02628） 跌逾1%，低見11.04元，太保 （02601） 跌半成，低見17.98元。

【09：46】恒指開市初段跌約80點，報17885點，科指跌0.04%，報4097點。

【09：44】三葉草生物 （02197） 季節性流感疫苗申請巴西上市，股價逆市升近3%，高見0.74元。

【09：42】領展 （00823） 將於明日公布業績，股價績前跌逾3%，低見38.2元。

【09：41】體育用品股向下，李寧 （02331） 跌近4%，安踏 （02020） 跌0.9%，特步 （01368） 跌逾1%。

【09：39】平保 （02318） 跌逾2%，低見41.15元。

【平保2318】平保：目標個人客戶數量達4億　客均利潤提升至逾800元人幣　管理層籲給予耐心

【09：39】大酒店 （00045） 跌2%，低見6.05元。

【大酒店45】香港半島酒店第三季平均房租升至6603元　惟出租率按季跌

【09：37】友邦 （01299） 回吐，股價早段跌2%，低見71.7元。

【09：35】【金融峰會】人行副行長張青松：內房市場在達至一定階段後有調整很正常　對樓市前景仍相當樂觀

【09：32】蔚小理今早見回吐，其中，蔚來 （09866） 跌近半成，小鵬汽車 （09868） 跌近2%，理想汽車 （02015） 跌0.7%。

【09：30】【金融峰會】國務院副總理何立峰：建議香港加強自身建設　進一步暢通投融資渠道

【09：26】珍酒李渡 （06979） 股價偏軟，低開0.2%。

【分析】珍酒李渡禁售期屆滿　「華爾街之狼」KKR瞬速存倉53億元大貨　要待機而沽？

【09：26】【金融峰會】余偉文：複雜不明朗情況仍持續　應學習在挑戰中做到最好

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.8%，滙豐 （00005） 逆市升0.5%，萬科 （02202） 升逾1%，恒指低開116點，開報17850點，成交12.8億元。科指跌1.1%，報4052點。

【內房危機】萬科與金融機構開會　大股東深圳地鐵否認有意減持　深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

【09：20】【香港經濟】李家超：全球經濟更複雜及更具挑戰性　政府已公布一系列措施豐富資本市場發行組合

【09：13】期指開報17822點，跌172點。

【09：12】中證國際 （00943） 、迪諾斯環保 （01452） 今早復牌。

【09：09】恒指黑期跌約135點，報17821點。

【08：34】【內房危機】遠洋集團︰兩境內債今日起停牌

【08：20】【生科股】三葉草生物︰完成季節性流感疫苗在巴西的上市申報

【07：55】【新股IPO】藥明生物分拆藥明合聯2268今日起招股　一手入場費約10404元

【07：45】【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

【07：45】港股ADR收報17866點，跌100點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.33元，較港收市價高0.78元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報310.12元，較港收市價低2.48元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.45元，較港收市價低1.4元或1.6%。

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者憧憬聯儲局加息周期结束，惟仍須觀察聯儲局官員的講話，包括主席鮑威爾的發言。道指報34095點，升34點；標指報4365點，升0.18%；納指報13518點，升0.3%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌127點　阿里美股低港1.6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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