【OPPO摺機】SUPREME、3香港推出OPPO Find N3 Flip　淺金色旗艦摺機

▲ 和記電訊香港旗下品牌SUPREME與3香港獨家率先由即日起至2023年12月8日，於香港推出OPPO Find N3 Flip淺金色型號。

和記電訊香港宣佈，旗下品牌SUPREME與3香港推出OPPO Find N3 Flip旗艦手機 ，並成為首家流動通訊營辦商，獨家率先由即日起至2023年12月8日，於香港推出OPPO Find N3 Flip淺金色型號。

搭載3鏡頭細摺機 備有4,300mAh電池

OPPO Find N3 Flip為搭載3主鏡頭設計的細摺機，由5,000萬像素OIS廣角鏡頭、4,800萬像素超廣角鏡頭、3,200萬像素長焦鏡頭組成摺疊旗艦影像系統，全部採用Sony感光元件，提升夜間拍攝品質。

▲ OPPO Find N3 Flip為搭載3主鏡頭設計的細摺機

Find N3 Flip採用3.26吋、17:9比例的直式外屏幕，用戶往左一滑，就能存取外屏幕應用程式庫，亦毋須打開手機，透過外屏幕快捷回覆訊息、安排日程、拍照或切換音樂。用戶還可將常用的應用程式自訂在外屏幕主頁的個人化工具。

規格方面，採用MediaTek Dimensity 9200處理器及4,300mAh大電池，結合44W SUPERVOOCTM 超級閃充技術，半小時內可充電至50%。

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新舊客各有優惠

和記電訊香港表示，SUPREME及3香港的新客戶上台出OPPO Find N3 Flip，並選用指定5G月費計劃，可享淨機折扣1,750元，現有客戶續約更可享額外200元折扣。而所有客戶兼享價值高達1,596元禮遇，包括延長官方保養至24個月、OPPO Enco Buds2無線藍牙耳機及官方屏幕薄膜保護膜更換服務；SUPREME客戶更可額外獲英皇戲院兩年VIP會籍及電影禮券兩張。惟需注意，官方表示優惠及禮品名額有限，先到先得，額滿即止。

月費計劃如下：

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責任編輯：張寶燕

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