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【美股走勢】摩通Marko Kolanovic︰美股「膝跳式」反彈不會持續　「壞消息就是好消息」空間正收窄

股市 09:01 2023/11/07

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【美股走勢】摩通Marko Kolanovic︰美股「膝跳式」反彈不會持續　「壞消息就是好消息」空間正收窄

美股近期出現反彈，創出年內最佳一周表現。不過，摩通認為隨著市場重新關注利率持續高企及增長放緩的前景，股票將很快再次失去吸引力。摩通首席市場策略師Marko Kolanovic表示，債息率下降及鴿派的議息會議，在短期內對股市產生了膝跳式反射（Knee-Jerk）的積極影響，但增長和政策兩方面的權衡仍將面臨挑戰。

他表示，儲局料將把更高的短期利率維持更長時間，市場可能開始為政策失誤定價，導致長期息率下降，這可能最終不會對股市有幫助，特別是如果明年的收益預期開始被下調。

他又稱，油價及美元走勢可能會對股市產生負面影響。

Marko Kolanovic認為，「壞消息就是好消息」的空間正收窄，而健康放緩到軟著陸及經濟衰退初期二者之間很難區別，重申企業定價能力減弱、利潤率面臨風險以及營收增長將繼續放緩的觀點。

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責任編輯︰梁浩碩

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