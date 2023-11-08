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【ET開市直擊】小米14銷量破百萬可吼？內險禁0費率買唔過？

股市 08:41 2023/11/08

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小米 （01810） 14系列手機首輪銷售逾100萬台，或創下國產手機銷量新紀錄。小米創辦人雷軍指，14系列目前缺貨嚴重。小米股價逆市5連升，繼續見逾年半高位，小米值得繼續看高一綫？內地擬加強規範短期健康保險業務，嚴禁「0」費率，加上大摩報告指，全球基金上月再拋售242億中港股票，內險股周二全綫下挫，中國太保 （02601） 急挫逾7%，跌至逾兩個月低位；中國平安 （02318） 及中國人壽 （02628） 跌逾3%，內險加強規範影響有多大？大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳（Curtis）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

ET開市直擊
【ET開市直擊】小米14銷量破百萬可吼？內險禁0費率買唔過？

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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