【生科股】三葉草生物︰完成季節性流感疫苗在巴西的上市申報　股價逆市升近17%

▲ 【生科股】三葉草生物︰完成季節性流感疫苗在巴西的上市申報

三葉草生物 （02197） 公布，已完成向巴西國家衛生監督管理局基於其季節性流感疫苗的上市申報。一旦獲批，將與巴西當地合作夥伴展開進一步合作，在巴西實現該流感疫苗商業化。三葉草生物股價逆市升近17%，今早高見0.83元。

三葉草生物表示，一旦該疫苗在巴西獲批，公司季節性流感疫苗的商業化將擴張至南半球，贏得南半球上半年流感季的銷售市場，將與中國等北半球下半年流感季的銷售市場相互補充，使公司的季節性流感疫苗贏得全年的銷售周期，並增加可持續性收益，同時還能更充分地利用國光生物科技股份有限公司全年的生產能力。

就市場戰略而言，巴西是一個重要的疫苗市場，根據GlobalData，巴西是世界第二大季節性流感疫苗市場，預計未來五年當地的總市場空間將超過10億美元。

三葉草生物9月時公布，其四價季節性流感疫苗在中國上市，預計明年起該疫苗銷售額將增加公司收益。

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責任編輯︰梁浩碩