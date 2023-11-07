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【AI助力】披頭四The Beatles最後一首歌　塵封45年後問世

科技 11:45 2023/11/07

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雖然The Beatles樂隊解散了半個世紀之久，惟透過AI技術，終於將塵封45年、The Beatles成員約翰連儂（John Lennon）的舊demo（樣本唱片）創作成新歌發行。

樂壇傳奇披頭四 The Beatles的「新歌」Now And Then，同時為The Beatles最後一首歌，香港時間11月3日在YouTube首播。雖然The Beatles樂隊解散了半個世紀之久，惟透過AI技術，終於將塵封45年、The Beatles成員約翰連儂（John Lennon）的舊demo（樣本唱片）創作成新歌發行。

John Lennon早於1978年譜寫並演唱Now And Then的demo，在John Lennon離世後，儘管另外三位成員Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr嘗試完成歌曲，可是礙於當時科技的限制，仍無法將demo中，John Lennon的歌聲與鋼琴聲清楚分離，於是擱置。

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直至2021年，曾執導The Beatles紀錄片《The Beatles: Get Back》的著名電影導演、編劇兼製片人Peter Jackson與團隊開發出一種能夠將聲音完全分軌的AI技術，成功修復John Lennon在舊Demo的歌聲及去除背景雜音。

今年6月，Paul McCartney透露，在AI及機器學習助力之下，將John Lennon聲音「提取」出來，讓這首歌曲得以完成。除了「提取」並拼湊了John Lennon的原始錄音，還保留過世吉他手George Harrison所演奏吉他曲聲，並且以他的演奏風格創作一段吉他獨奏內容；以及由Paul McCartney重新錄製低音電結他演奏聲音，Ringo Starr演奏鼓曲，弦樂部分則由加州Capitol Studios錄音室的音樂演奏人員完成。

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為此，英國導演及編劇Oliver Murray編導了一部12分鐘的紀錄片《Now and Then - 披頭四樂隊的最後一首歌》，紀錄歌曲製作背後的故事，包括有Ringo Starr、Paul McCartney、George Harrison以及John Lennon兒子Sean Ono Lennon等人的鏡頭。

The Beatles新歌Now And Then已在數碼平台上架，專輯《1962-1966 (2023 Edition)》（紅色專輯 The Red Album）及《1967-1970 (2023 Edition)》 （藍色專輯 The Blue Album）的2023全新混音版本，將於11月10日上架。

責任編輯：張寶燕

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