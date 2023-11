【AI助力】披頭四The Beatles最後一首歌　塵封45年後問世

▲ 雖然The Beatles樂隊解散了半個世紀之久,惟透過AI技術,終於將塵封45年、The Beatles成員約翰連儂(John Lennon)的舊demo(樣本唱片)創作成新歌發行。

樂壇傳奇披頭四 The Beatles的「新歌」Now And Then,同時為The Beatles最後一首歌,香港時間11月3日在YouTube首播。雖然The Beatles樂隊解散了半個世紀之久,惟透過AI技術,終於將塵封45年、The Beatles成員約翰連儂(John Lennon)的舊demo(樣本唱片)創作成新歌發行。

John Lennon早於1978年譜寫並演唱Now And Then的demo,在John Lennon離世後,儘管另外三位成員Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr嘗試完成歌曲,可是礙於當時科技的限制,仍無法將demo中,John Lennon的歌聲與鋼琴聲清楚分離,於是擱置。

直至2021年,曾執導The Beatles紀錄片《The Beatles: Get Back》的著名電影導演、編劇兼製片人Peter Jackson與團隊開發出一種能夠將聲音完全分軌的AI技術,成功修復John Lennon在舊Demo的歌聲及去除背景雜音。

今年6月,Paul McCartney透露,在AI及機器學習助力之下,將John Lennon聲音「提取」出來,讓這首歌曲得以完成。除了「提取」並拼湊了John Lennon的原始錄音,還保留過世吉他手George Harrison所演奏吉他曲聲,並且以他的演奏風格創作一段吉他獨奏內容;以及由Paul McCartney重新錄製低音電結他演奏聲音,Ringo Starr演奏鼓曲,弦樂部分則由加州Capitol Studios錄音室的音樂演奏人員完成。

為此,英國導演及編劇Oliver Murray編導了一部12分鐘的紀錄片《Now and Then - 披頭四樂隊的最後一首歌》,紀錄歌曲製作背後的故事,包括有Ringo Starr、Paul McCartney、George Harrison以及John Lennon兒子Sean Ono Lennon等人的鏡頭。

The Beatles新歌Now And Then已在數碼平台上架,專輯《1962-1966 (2023 Edition)》(紅色專輯 The Red Album)及《1967-1970 (2023 Edition)》 (藍色專輯 The Blue Album)的2023全新混音版本,將於11月10日上架。

