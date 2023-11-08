【新股IPO】藥明生物分拆藥明合聯2268招股　一手入場費約10404元

▲ 【新股IPO】藥明生物分拆藥明合聯2268今日起招股 一手入場費約10404元

藥明生物 （02269） 分拆獨立上市的藥明合聯 （新上市編號︰02268） 周二（7日）起至10日招股。藥明合聯計劃發行1.78億元，一成於香港作公開發售，招股價介乎19.9至20.6元，集資最多36.76億元，每手500股，一手入場費10403.88元。藥明合聯預計於11月17日掛牌。大摩、高盛、摩通為聯席保薦人。

藥明合聯專注於全球抗體藥物偶聯物（ADC）及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先合同研究、開發及製造組織（CRDMO），亦是一家致力於提供全面綜合服務的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按去年收益計是全球第二大ADC等生物偶聯藥物CRDMO，至於中國則第一。藥明合聯去年收益9.9億元人民幣，按年增長2.18倍，期內全面收益總額1.52億元人民幣，升1.75倍。

藥明合聯引入7名基石投資者，共投資23.46億元，包括Invesco Advisers， Inc、General Atlantic Singapore

SPV 64 Pte. Ltd、Al-Rayyan Holding LLC、UBS Asset Management（Singapore） Ltd.、HongShan Funds、Novo Holdings A/S及Lake Bleu Funds。

所得款項淨額的67%將用於在新加坡興建生產設施及擴大其中國的抗體中間體產能，23%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，10%用作營運資金及其他一般公司用途。

另外，藥明生物上日公布，已釐定合資格股東於分拆藥明合聯生物在聯交所主板獨立上市的優先發售保留股份保證配額，基準為合資格股東於上日每持有477股股份，可認購藥明合聯生物1股保留股份。合資格股東的保留股份保證配額不可轉讓且未繳股款配額不會於聯交所買賣。

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責任編輯︰梁浩碩