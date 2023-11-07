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【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

Hot Talk 07:24 2023/11/07

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【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

責任編輯︰梁浩碩

上日Morning精點︰巴郡第三季虧損128億美元、持現金破紀錄1570億美元︱港元3個月定存爆6.1厘超高息、符條件速賺7625元

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