【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對 Hot Talk 07:24 2023/11/07 分享： 分享： ▲ 【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對 【香港樓市】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」 「若供款者兩個月未還款 銀行或會要求提早還款」 【內房危機】萬科與金融機構開會 大股東深圳地鐵否認有意減持 深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對 女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照 宣布做人妻：Say yes to my love 身陷財困│凱施餅店「太子爺」九龍豪宅淪銀主盤 遭2200萬放售責任編輯︰梁浩碩上日Morning精點︰巴郡第三季虧損128億美元、持現金破紀錄1570億美元︱港元3個月定存爆6.1厘超高息、符條件速賺7625元 開啟hket App，閱讀全文 港股 萬科 萬科企業（02202） 余偉文 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取