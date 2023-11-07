▲ 【分析】萬科的債務風險在哪裏？

萬科 （02202） 昨與中外金融機構開會，由於獲深圳地鐵及深圳國資委力撑，股債同時大升，不過，萬科有深圳力撑，投資者當然知道，但萬科的債務風險在哪裏？

在溝通會中，與會者最關心的問題，是深圳國資委會為有萬科信用背書嗎？深鐵大股東會買萬科債嗎？債券價格大幅下滑，爲什麼公司沒有回購債券？明年債券到期如何安排？

根據彭博系統數據，萬科債價其實與中海外 （00688） 的債價差不多，大概都是80至100元水平，但萬科出事的，主要是兩隻長年期的美元中期票據，均是面向專業投資者發行，其中一隻只是3億美元，票息3.5厘，2029年底才到期，面值100美元的債券，價格卻一度跌至30多美元，由於其他債券價格沒有下跌，不似是萬科出不起錢的還款的問題，而且具有官方背景支撑，又未有違約，為何市場會恐懼。

萬科自2017年起，每逢6月，都會出一個通告，稱萬科房地產（香港）已向聯交所提交計劃，於6月5日後的12個月，發行面向專業投資者的美元中期票據計劃，該計劃的額度，由最初的44億美元，於2018年起增加至70億美元，再於2019年起加碼至95億美元。

近年每逢出這個通告，均見股債市場大震。自從房住不炒後，2019年是內地房地產市場的分水嶺，不過，萬科雖然沒有在額度上加碼，但仍未有放棄這個中期票據計劃，偶爾也會發行一些美元票據，雖然未有用盡95億美元，但仍用了近46億美元，而且亦可增加供應，目前大跌的票據，便是其中之一；因此，投資者才會問，深鐵大股東會買萬科債嗎？債券價格大幅下滑，爲什麼公司沒有回購債券？

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記者：譚志偉