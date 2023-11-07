  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】萬科的債務風險在哪裏？

股市 07:03 2023/11/07

分享：

分享：

【分析】萬科的債務風險在哪裏？

萬科 （02202） 昨與中外金融機構開會，由於獲深圳地鐵及深圳國資委力撑，股債同時大升，不過，萬科有深圳力撑，投資者當然知道，但萬科的債務風險在哪裏？

在溝通會中，與會者最關心的問題，是深圳國資委會為有萬科信用背書嗎？深鐵大股東會買萬科債嗎？債券價格大幅下滑，爲什麼公司沒有回購債券？明年債券到期如何安排？

根據彭博系統數據，萬科債價其實與中海外 （00688） 的債價差不多，大概都是80至100元水平，但萬科出事的，主要是兩隻長年期的美元中期票據，均是面向專業投資者發行，其中一隻只是3億美元，票息3.5厘，2029年底才到期，面值100美元的債券，價格卻一度跌至30多美元，由於其他債券價格沒有下跌，不似是萬科出不起錢的還款的問題，而且具有官方背景支撑，又未有違約，為何市場會恐懼。

萬科自2017年起，每逢6月，都會出一個通告，稱萬科房地產（香港）已向聯交所提交計劃，於6月5日後的12個月，發行面向專業投資者的美元中期票據計劃，該計劃的額度，由最初的44億美元，於2018年起增加至70億美元，再於2019年起加碼至95億美元。

近年每逢出這個通告，均見股債市場大震。自從房住不炒後，2019年是內地房地產市場的分水嶺，不過，萬科雖然沒有在額度上加碼，但仍未有放棄這個中期票據計劃，偶爾也會發行一些美元票據，雖然未有用盡95億美元，但仍用了近46億美元，而且亦可增加供應，目前大跌的票據，便是其中之一；因此，投資者才會問，深鐵大股東會買萬科債嗎？債券價格大幅下滑，爲什麼公司沒有回購債券？

【內房危機】萬科與金融機構開會　大股東深圳地鐵否認有意減持　深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

【分析】萬科股價創新低、債價跌穿40美元關　為何出現股債雙殺？

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】蔚來裁員10%　對經營業務有何影響？
2023/11/06
【分析】蔚來裁員10%　對經營業務有何影響？
【分析】儲局議息後 市場如何與儲局「講數」？
2023/11/03
【分析】儲局議息後 市場如何與儲局「講數」？
【分析】海底撈買溫泉度假村項目　為何交易嚇怕市場？
2023/11/02
【分析】海底撈買溫泉度假村項目　為何交易嚇怕市場？
【分析】萬科股價創新低、債價跌穿40美元關　為何出現股債雙殺？
2023/11/01
【分析】萬科股價創新低、債價跌穿40美元關　為何出現股債雙殺？
【分析】比亞迪毛利率22.1%　首次撼贏特斯拉？
2023/10/31
【分析】比亞迪毛利率22.1%　首次撼贏特斯拉？
港股 萬科企業（02202） 宏觀分析 債券 萬科 深圳 金融機構 國資委
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【Morning精點】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」︱深圳地鐵否認有意減持萬科、深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

下一篇文章

【美股收市】長債息重越4.65厘 納指反覆高收0.3% 道指升34點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款