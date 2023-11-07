大中華區首間KidZania將登陸11 SKIES 近30品牌進駐 小朋友可體驗七大香港獨有職業

位於香港國際機場航天城的香港首個一站式零售娛樂旅遊地標 11 SKIES，娛樂部分將於 2024 年中分階段試運，首階段聚焦於親子元素，最大亮點為大中華區首間 KidZania 趣志家兒童職業體驗樂園，屆時將於 11 SKIES 登場。KidZania Hong Kong 將與近 30 個國際及本地知名品牌合作，推出一系列具真實感、香港獨有的職業體驗，包括七大 KidZania Hong Kong 首創的創意體驗，讓小朋友踏進「迷你城市」，探索屬於自己的興趣與專長。至於試運詳情及參加方法，KidZania 將適時公布。



設於 11 SKIES 的 KidZania Hong Kong 樓高三層，是名副其實的「小城市的縮影」，小朋友可投身近 50 個職業體驗，從小建立理財、環境保護、健康與衛生等認知。

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

七大 KidZania Hong Kong 獨有職業體驗:



• 區内首個財富管理中心——滙豐

滙豐將在 KidZania Hong Kong 這個小小的繁華鬧市中讓小朋友了解銀行的基本運作，體驗開立戶口、提存 KidZos 等日常銀行事務。同時，滙豐也將推出在 KidZania 區內的首個財富管理中心。小朋友可以透過不同的活動，接觸基本的金錢和理財概念，例如儲蓄、消費、投資及相關風險，讓小朋友成為金融小達人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



• 區内首個推廣兒童運動健康的綜合體育館——富通保險

富通保險與 KidZania 合力打造綜合體育館，小朋友將會化身成專業的籃球員、足球員、網球員和啦啦隊員等，參與專爲他們設計的運動遊戲，提升身心靈健康之餘，培養小朋友的運動家精神。富通保險亦會在遊戲中加入團隊精神的教育元素，讓孩子邊玩邊學習。



【著數優惠】7-Eleven11月7日辦限定大「折」日 購物滿$100 即享全單77 折【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

• 區内首個 5G 智慧城市科技工作坊——香港電訊

香港電訊將於 KidZania Hong Kong 開設區内首個 5G 智慧城市科技工作坊。小朋友可嘗試擔任 5G 智慧城市工程師，模擬利用 5G 技術策略性地規劃基站的佈局，以確保整個智慧城市有最佳的網絡覆蓋。此外，小朋友還可體驗設計思維 (design thinking)、擴增實境 (AR) 及機器人編程，或設計智慧家居生活系統以豐富日常生活，藉此增加有關智慧城市發展的基本知識，學習透過科技為更美好的未來作出貢獻。



• 全球首個新派華服工作室—— SPARKLE by Karen Chan

來到與香港時尚文創華服品牌 SPARKLE by Karen Chan 合作的全球首個新派華服工作室，小朋友換上可愛而別具個性的「小小旗袍」，搖身一變化身走在時尚天橋上的「小小 Super Model」！品牌創辦人兼旗袍設計師 Karen Chan 以「懷舊香港」為主題，設計出多款自家原創絲綢布料，並聯乘多位香港跨界別設計師，重新塑造玩味前衛的摩登華服，讓小朋友體驗非物質文化遺產旗袍背後的傳統文化。

港鐵11月12日推殘疾人士免費乘車優惠 陪伴照顧者也可免費乘車，詳見【下一頁】

• 全球首個中醫中藥堂——位元堂

KidZania 首度與香港百年中醫藥品牌位元堂合作，將傳統的百子櫃搬到迷你城市，在全球首個位元堂中醫中藥堂，讓小朋友研習中醫的深厚智慧，初嘗「望聞問切」、執藥、用傳統工具「秤藥」，還可以親身體驗把脈，必令小朋友大開眼界，為成為小小中醫師鋪路。



• 全球首個中式糕點烘培坊——奇華餅家

奇華餅家將香港傳統餅食風味帶到 KidZania Hong Kong，讓小朋友親手製作迷你港式菠蘿包、迷你冬蓉老婆餅等中式糕點，發掘明日星廚之餘，深入了解傳統餅食文化。

【理財個案】退休夫婦每月開支逾6萬 專家教用3招製造收入，詳見【下一頁】

• 全球首個數碼化口腔掃描體驗中心——現代牙科集團

現代牙科集團首次將牙科醫療最新科技——口腔掃描器帶到 KidZania。牙科發展日新月異，先進的設備有助提高工作效率和診斷的準確性。現代牙科集團一直走在行業最前，在 KidZania 體驗中心內，小朋友可以體驗數碼化工作流程，學習使用口腔掃描器及相關軟件，更設有牙科手術椅及診療工具，讓小朋友化身成為數碼小先鋒，幫助病人重拾最佳笑容。

KidZania Hong Kong更在不少職業體驗中加入本地文化，例如由音樂串流平台 MOOV打造的音樂電台，推廣本地音樂。創科是未來的發展方向，KidZania 開辦 Panasonic 大學，銳意普及 STEM 知識，小朋友完成課程後可以獲得「大學學位」。維達亦會設立科學實驗室，讓小朋友參與科學實驗，從小建立環境保護意識。



為營造逼真的工作體驗， KidZania Hong Kong 今次聯同近 30 個國際及本地品牌，當中包括：

• 金融保險、電訊科技：富通保險、香港電訊、香港上海滙豐銀行；

• 廣播及串流媒體：HOY、MOOV；

• 家庭電器及科技產品：OTO、Panasonic；

• 醫養健康：美贊臣、現代牙科集團、位元堂；

• 個人護理及家居清潔：滴露、萬潔靈、Merries、維達；

• 食品及餐飲：奇華餅家、必勝客；

• 出行及旅遊：國泰、帝盛酒店集團；

• 零售及時尚：周生生、SKECHERS、SPARKLE by Karen Chan；

• 生活綜合服務：快圖美、大眾安全集團、順豐速運（香港）有限公司、Shell、

通利琴行等。



KidZania 行政總裁及創始人 Xavier López Ancona 表示︰「我們很榮幸能與 11 SKIES 合作，將 KidZania Hong Kong 帶入此全港首個大型一站式零售娛樂旅遊地標，結集近 30 個國際及本地品牌，讓小朋友寓學習於娛樂，為每個家庭帶來饒有趣味的嶄新體驗。未來，我們希望藉著 KidZania Hong Kong，繼續全方位協助兒童學習，增強好奇心，啟發自身的潛能，藉此成為大中華區廣受歡迎的親子景點！」



全新一站式零售娛樂及旅遊地標 11 SKIES，位於香港國際機場及港珠澳大橋之間，總樓面面積達 380 萬平方呎，將雲集超過 800 家零售餐飲店舖，及逾 57 萬平方呎的全香港最大室內娛樂空間，引入首度於香港亮相的八大世界級娛樂設施，包括大中華區首個 KidZania 趣志家兒童職業體驗樂園、香港首間飛行影院「飛越天際」，以及以柏靈頓熊為主題的室內親子娛樂體驗「柏靈頓歷險樂園」，將為本地市民及遊客打造全齡段樂園式娛樂體驗。



KidZania 趣志家至今已遍佈全球 27 個地區，超過 18 個據點，共接待超過一億名顧客。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍