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【券商點睇】受益大宗原材料價格下滑 海爾智家Q3業績依然亮眼

股樓投資 11:33 2023/11/07

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中泰國際證券指出，海爾智家（06690）第三季總收入670億元（人民幣，下同），按年增長6.6%；淨利潤42億元，按年增長12.6%，淨利潤率6.2%。而公司首三季收入1,987億元，按年增長7.5%；淨利潤131億元，按年上升12.7%，淨利潤率6.6%。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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報告稱，受益於大宗原材料價格下降，公司第三季毛利率為31.2%，按年微升0.1百分點。持續通過採購與研發端數字化變革、提升供應鏈自製比例等措施，第三季銷售行政費用比由2022年的19.9%下降至19.6%。由於國內市場在營銷資源配置、物流配送和倉儲運營等方面實現效率提升，降本增效的效果明顯。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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公司管理層認為，空調產品提升自製件比例，可提升空調毛利率約1個百分點，加上歐洲市場的持續地高端化策略落地及數字化轉型帶來的效率提升，公司目標是在未來3至5年提升淨利潤率至8%左右。現時公司估值約為預測市盈率10.8倍，該行維持目標價31港元和「買入」評級，目標價對應預測市盈率15倍。

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責任編輯：林衛

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