【券商點睇】增值與廣告業務轉強 嗶哩嗶哩邁向轉虧為盈

招商證券發表報告指，嗶哩嗶哩（09626）第三季收入預計按年持平，按季增長9%，並下調了今年下半年的收入預測，主要因遊戲業務表現較為疲軟，但部分被增值服務和廣告業務的強勁表現所抵銷。

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該行預期，公司調整後經營虧損率為13.7%，虧損率延續按季收窄的趨勢，並認為在持續的服務器、帶寬成本上的降本增效、規模提升、銷售及研發費用等經營費用節省的推動下，公司正穩步邁向轉虧為盈。

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另一方面，嗶哩嗶哩的經營數據穩步提升，第三季日活和視頻觀看量等數據均按季提升。該行預計，公司今年全年收入可達227億元人民幣，按年增長4%，非通用會計準則（Non-GAAP）淨虧損達34億元人民幣，明年則收窄至11億元人民幣，維持目標價為102.3元，給予「增持」評級。

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責任編輯：林衛