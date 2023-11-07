【券商點睇】建築設備競爭料加劇 摩通降中聯重科龍工評級

摩根大通指出，中國及美國的建築設備與重型卡車市場結構已發生變化，競爭預期會加劇，中國市場需求增長受到支持，而美國本地的建築活動及訂單則已見頂，明年起需求預將放緩。審視中美機械設備代工廠的第三季業績後，整體表現參差，關鍵終端需求、垂直領域需求疲弱，預計中國重卡需求將成為明年行業亮點。

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報告稱，考慮到出口增長趨勢放緩，將中聯重科（01157）評級由「中性」下調至「減持」，目標價由3.8元降至3.4元；中國龍工（03339）評級由「增持」降至「中性」，目標價由1.8元降至1.3元。該行看好濰柴動力（02338），列為行業首選股，目標價由18.3元上調至18.6元。

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責任編輯：林衛