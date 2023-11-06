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【foodpanda】foodpanda企業解決方案上半年訂單急增　打工仔仍最愛「三點三」下午茶

股市 23:09 2023/11/06

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網上外賣送遞平台foodpanda早前推出「foodpanda for business」解決方案，企業可善用美食送遞、外賣自取、茶水間供應及到會等一站式企業專屬服務，兼顧員工於在家辦公、辦公室加班、公司活動及客戶會議等不同業務的需求，數據顯示，該服務上半年訂單總數按年升1.2倍，當中「三點三」下午茶仍然是打工仔最愛覓食時間。

根據任仕達（Randstad）香港公司第11版《僱主品牌研究》報告，69%的香港人在尋找新僱主時看重非經濟報酬。與去年同期的數據相比，2023年上半年「foodpanda for business」的訂單總數激增120%，商品成交金額亦較去年同期上升70%。

此外，該解決方案其中的美食津貼訂單增幅亦超過80%，而茶水間供應及到會服務的訂單金額亦顯著上升，兩者均錄得超過一倍的增長，可見企業對膳食津貼的需求持續增長。就行業而言，超過一半的企業客戶為金融、科技和顧問法律行業，當中約有60%採用美食津貼。

值得留意的是，金融行業對於健康和養生非常關注，其中養生湯水比咖啡更受歡迎；科技行業最喜歡的選擇是凍咖啡；而醫療保健行業的客戶則傾向於訂購手調飲料、餃子等輕食。數據亦反映「三點三」下午茶仍然是本港打工仔的「覓食時間」，最受歡迎的下午茶選擇是養生湯水，其次是蛋撻和凍美式咖啡。

「foodpanda for business」亦推出「foodpanda for business：企業美食賞」，送出總值十萬元的早餐及下午茶膳食，為一眾打工仔打打氣。由今年11月2日起至30日，有興趣的企業只需於「foodpanda for business： 企業美食賞」活動網頁登記公司資料並回答簡單問題，當中五個最有創意的答案將即有機會為員工贏取早餐及下午茶的免費膳食。

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編輯：葉志偉

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