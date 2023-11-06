【金融峰會】國際金融領袖投資峰會周二舉行　金管局故宮文化博物館舉行歡迎晚宴

第二屆國際金融領袖投資峰會將於明日（7日）起，一連兩日舉行，金管局今日晚上在西九文化區香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴，雲集超過300名全球頂尖金融界人物。當中財政司司長陳茂波、金管局總裁余偉文、西九文化區管理局董事局主席唐英年等多名政商界名人均出席晚宴。

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出席的本地官員包括財政司副司長黃偉綸、庫務局局長許正宇、金管局副總裁阮國恒、香港Web 3.0協會創會會長陳德霖、證監會行政總裁梁鳳儀、證監會主席雷添良、積金局主席劉麥嘉軒、行政會議成員梁高美懿、林健鋒、立法會議員葉劉淑儀。

此外，嶺南大學前校長陳坤耀、中文大學前校長劉遵義、東亞銀行 （00023） 聯席行政總裁李民橋及渣打 （02888） 亞洲區行政總裁洪丕正等亦有出席晚宴。

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金融峰會將會在明日起一連兩日進行，根據議程，主峰會由金管局總裁余偉文致歡迎辭，之後由國務院副總理何立峰發表開幕主題演講，特首李家超亦會發表主題演講。第1場論壇主題為「內地：翹首向前」，與會嘉賓包括人民銀行副行長張青松、國家金監總局副局長肖遠企及中證監副主席王建軍。

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