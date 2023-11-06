【2023稅貸戰】財務公司最低稅貸息1.68厘 市場第3大低息

▲ 9間金融機構已推個人稅務貸款

稅季殺到，再有金融機構搶攻個人稅務貸款的商機，最新迎戰是華僑信用財務，最低稅貸息為1.68厘，以借150萬元及1年還款期計，息率及條款跟去年一樣，並無加價。

檢視已出招的9間金融機構，華僑信用財務的1.68厘是市面第3大平息。第2大低息是信銀國際旗下「$mart Plus」稅季貸款，以貸款額200萬元及1年還款期計，最低息為1.65厘，息率已包括0.5%手續費，但須是「出糧plus」客戶。高踞平霸榜是大新的零息，須全新客戶，且限借1萬到10萬元及以半年還款期計。

惟需注意，華僑信用財務的1.68厘已包括8200元現金回贈，若不計回贈，息率須2.71厘。針對全新「宏富理財」戶，若成功及提取150萬元貸款及以兩年還款期計，現金回贈更達1萬元，但息率要3.48厘。倘不包回贈，貸息為4.15厘。

此外，論及獎賞優惠，上述財務公司賞1萬元也是市面第2大最爽手，跟AEON信用財務獎1萬元相同。

至於最豪更獎18800元，此乃信銀國際的$mart Plus稅季貸款獎賞，須經電子渠道遞交申請，當中包括現金回贈14800元，「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈，另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。

相關文章：【港元定存】港元3個月短存息4.8厘 較兩年長存賺多35萬元利息

【港元定存】10萬港元定存息4.9厘 借零息稅貸無本生利可行嗎？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪