【中概股】物流商百世集團獲阿里及菜烏等組財團提收購要約　ADS盤前勁升15%

▲ 物流商百世集團獲阿里及菜烏等組財團提收購要約

中國物流商百世集團（美：BEST）公布，董事會已收到來自公司創始人、董事長周韶寧的一份非約束性建議書，内容提及包括周韶寧及阿里巴巴 （09988） 等組成的買家財團之收購要約。百世指出，董事會已成立一個由三名獨立董事組成的特別委員會，以評估和審議該建議書和潛在的交易。

百世集團ADS盤前激升14.6%，新造2.74美元。

據建議書，周韶寧、百世首席戰略官兼投資官周韶健、Denlux Logistics Technology Invest Inc、阿里巴巴、BJ Russell Holdings Limited及菜鳥所組成的財團，計劃以每股普通股0.144美元（每股ADS 2.88美元）的現金，收購百世集團全部已發行普通股，包括以ADS為代表的A類普通股。

此外，外電引述消息指，阿里旗下菜鳥已開始與亞洲投資者進行非交易路演（non-deal roadshow），而目前投資者反應正面；菜鳥已在上月初提交上市申請。

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編輯：伍鍵文