保誠首三季 新業務利潤增37%至21億美元

保誠（02378）公布季度營運數據。集團首三季新業務利潤21.4億美元，按固定匯率基準增加37％，按實質匯率基準增34％，倘不計及經濟影響，新業務利潤按固定匯率基準上升48％，按實質匯率基準升45％，利潤率因渠道及地域組合的有利發展而有所改善。保誠全日收報85.6元，上升2.5%。

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期內，集團保費等值銷售額44.1億美元，按固定匯率基準增加40％，按實質匯率升36％，主要由香港市場帶動，中國內地旅客及本地客戶的銷售額均較去年同期有所增加。保誠執行總裁華康堯表示，今年首9個月表現得益於集團在分銷方面的實力，以及市場、產品及渠道方面的多元化業務布局，當中，亞洲及非洲十五個壽險市場的新業務利潤錄得雙位數增長。另外，集團於東盟５的若干業務亦錄得新業務利潤雙位數增長。

華康堯又指，集團專注執行近期宣布的五年策略，該策略旨在提升集團的營運效率及提高代理及銀行分銷渠道的產能。展望未來，形勢仍具挑戰性，但在多市場增長引擎的支持下，新業務動力得以延續至第四季度。

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