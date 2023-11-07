【金融科技】深化香港優勢　金融業抓緊灣區機遇　創新科技求突破

▲ 深化香港優勢，金融業抓緊灣區機遇。

金融業在香港佔重要角色，金融服務業更佔本地生產總值4分之1，在推動經濟發展上起關鍵作用。近日Fintech Week上多個項目發表，即使近年面對挑戰，仍看到業界正透過創新科技，推進新服務，提升行業效率。

行政長官李家超在金融科技周（FinTech Week）提及，香港是為金融科技公司、企業家和投資者而生，是世界領先金融中心之一，亦是中國主要金融中心，沒有其他經濟體擁有香港在『一國兩制』下的獨特競爭優勢。財經事務及庫務局局長許正宇在同一場合上亦公布《施政報告》提出2024年內設立全新的綜合基金平台（IFP）, 加強香港國際資產及財富管理中心的地位。

不過，香港金融業當前挑戰不少，例如港交所今年的首次公開集資（IPO）整體金額下滑，42家公司在前9個月只集資31.3億美元，比去年跌65%。另人才短缺持續，預計香港金融業之間的人才爭奪戰，會令員工薪酬上升3成。不過，據麥肯錫（McKinsey) 個人金融服務調研發現，約85％香港客戶願意更頻繁地在電子平台或渠道理財，市場預期2025年香港的個人總資產會達19萬億港元，加上稍後會有多宗大型上市集資活動，預期市場將會轉向，金融業急需重塑自身，找對致勝關鍵。

要準確捕捉金融科技勢頭，我認為香港金融業界要留意：

1.瞄準大灣區市場

香港作為服務大灣區市場的跳板，需要將香港價值接軌大灣區，鞏固本身樞紐角色，加強在亞洲（尤其是東南亞）和世界聯繫。 由中國到世界，將世界帶到大灣區，業界要具備多角度思維，多方面積極投入。麥肯錫（McKinsey）的大灣區分析報告就提到，香港逐步成長為帶動大灣區金融業發展的核心，是區內的環球金融中心。

要推動大灣區金融服務業發展，創新科技不可或缺，重點包括革新中港兩地的互動模式，擴大對外合作，隨著由內地移居香港的人才增加、香港人移居內地過退休生活，香港人與內地有更緊密聯繫。香港企業要積極拓展大灣區市場，而大灣區企業亦利用香港作海外擴張跳板，營商跑道已經就緒，經營者要好好把握。

2.培養及尋求創新人才

香港創新科技人才一直供不應求，人工智能專才、數據科學家、數據工程師及服務規劃師等經驗豐富而全面的開發人員等都是市場所需。如今年爆發商機的生成式人工智能（Generative AI）技術，可用案例包括財務文件檢索、虛擬助手、資本市場研究、法規監理及建議及個人化財務規劃上，唯本港在相關應用上仍剛起步，相關人才尤其短缺，香港企業要在環球市場搶人。

3.制定監管規範

監管是讓不同機構更大膽創新的基礎，亦能給予用戶信心，當然包括近期因JPEX事件引起對Web 3及虛擬資產的關注，而人工智能產生的數據問題也適用。例如新加坡就積極與行業協商，以制定相關監管制度，值得業界參考。



4. 傳統金融與新興業者或初創合作

香港現時已有600家金融科技公司，當中更有5家獨角獸。另本港8家虛擬銀行及4家虛擬保險公司雖已推出服務，但表現欠理想，與傳統業者仍有距離。傳統金融業者應留意環球科技趨勢，持開放態度，與新興業者或初創合作，例如將初創技術如人工智能客服及數據分析、電子錢包等引入到本身的系統上。傳統業者可因此接觸新市場，初創亦能在合作中吸取經驗。

香港一直是東西方的超級樞紐，在全球金融業擔綱著重要角色，亦是一個全球知名及值得信賴的品牌，具世界一流的生活水平，足以吸引人才，其穩固的投資系統一直吸引環球企業投資，業界成功關鍵在於如何了解自家實力，掌握上述4個重點價值，成就商機。