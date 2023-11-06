【平保2318】平保：目標個人客戶數量達4億　客均利潤提升至逾800元人幣　管理層籲給予耐心

▲ 平保：目標個人客戶數量達4億 客均利潤提升至逾800元人幣 管理層籲給予耐心

平保 （02318） 舉行投資者開放日，集團總經理兼聯席首席執行官謝永林透露，平保期望達到三大經營目標，包括個人客戶數目由去年底的2.27億個，增長至4億個；客均合同數由2.97份，穩步增加至逾5份；客均利潤由585元（人民幣，下同），通過穩健的產品盈利能力增至逾800元。

不過，平保未有公布實現目標的時間表，集團董事會秘書盛瑞生回應指，上一次披露相關數據已是2015年，認為集團實現該等目標需時，呼籲投資人給予耐心，「（平保）用了七八年時間，才將客均合同數從2份左右，增加至2.97份......這並不是一個短期内的數字」。

25%壽險代理人收入來自綜合金融

平保近年透過整合一站式綜合金融解決方案，一直強化交叉銷售的戰略，滿足客戶多元需求。今年首9個月，壽險代理人人均收入為10,584元，逾四分之一的收入來自綜合金融。

謝永林說，傳統保險如新業務價值（NBV）、內涵價值（EV）的估值方法不能反映該行的綜合金融模式的價值，而銀行、資管資管、產險等價值並未被計算在内。盛瑞生重申，壽險仍是集團金融主業的重要一部分，其地位不會改變，「不是誰都能做綜合金融，需要有其中一個業務非常強大......平安壽險的客群數量龐大，渠道能力亦足夠強大」。

集團個人綜合金融管理委員會副主任蔡新發表示，綜合金融為平保帶來更高的經營效率，使綜合獲客成本降低，以及更高的客均利潤，並有效調節單個業務周期導致的波動。以集團旗下平安銀行為例，内部渠道獲客成本僅為外部渠道的73%，而平安健康險與平安證券的成本亦是外部渠道的55%和53%。

ROE微小變化不影響營運穩定性

此外，平保年化營運股本回報率（ROE）近年維持在17-19%，集團首席運營官付欣表示，平保ROE在經濟周期雖有微小變化，但並不會影響分紅水平在內的整體營運穩定性。她補充，平保上市至今，累計分紅逾3000億元（人民幣，下同），並在過去10年累計逾2700億元，形容一直處於較高水平。

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記者：伍鍵文，深圳專電