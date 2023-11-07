【航運空運】亞洲物流會議月底舉行　聚焦3大主題探討供應鏈新格局

香港貿易發展局主辦的亞洲物流航運及空運會議2023（ALMAC），將於11月21-22日假香港會議展覽中心舉行，預計今年將有2,000人參與。今屆主題是「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，並環繞ESG、電子商貿和青年培育3個領域探討。貿發局副總裁劉會平表示，施政報告提及多項推動香港在海陸空運的措施，在疫後復常、地緣政治等環境下，物流行業將出現新格局，在港舉行ALMAC將讓香港在全球物流新格局下維持優勢。

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劉會平表示，今年已是第13屆，去年因為還在疫情期間而改為在線上舉行，今屆因為已解除各種檢疫措施、全面通關，因此也回復至實體舉行會議，預計將吸引2,000位來自物流業界及不同持份者的與會者。他指出，政府在最新的《現代物流發展行動綱領》就帶動香港物流業的可持續性及高質量發展，ALMAC將協助業界探索新機遇，攜手拓展合作機會。

探討未來供應鏈新格局

據政府最新公佈的《現代物流發展行動綱領》，香港物流業正在朝向智慧化、現代化、綠色及可持續化、國際化和便利化五大方向發展，實現行業的長遠發展及提升競爭力，助業界抓緊機遇。今屆「亞洲物流航運及空運會議」主題為「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，會議不同環節將探討相關議題。

航運交通界現任香港立法會議員易志明表示，香港一直在航運空運領域都是領頭位置，有著各種優勢，例如免關稅、效率高、運輸網絡發達等：「就算香港的費用較貴，但大家都選擇在香港泊岸，而不是隣近港口，自然有原因。」但隨著全球供應鏈在疫後和地緣政治下面臨新格局，就不得不思考如何應對新格局，並讓香港保持一直的優勢。

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多元化策略應對全球貿易不確定性

今屆會議主題為「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，便聚焦以多元化策略應對全球貿易變化和不確定性，推動業界減少碳排放，促進行業數碼化及可持續發展，同時向全球推廣香港優勢。會議雲集業界巨擘，包括戴爾、聯邦快遞、UPS、達飛海運集團 (CMA CGM)、DHL、京東物流等代表將親臨會議，並就環球貿易展望及供應鏈趨勢、供應鏈多元化、連繫及協作帶動貿易發展、可持續性、創新及科技等五大重點議題，分享真知灼見。

以「供應鏈變革 引領環球經濟」為題的主題論壇，將探討環球供應鏈的挑戰和潛力，以及企業如何透過供應鏈變革及創新。在首場專家對談則「聚焦亞洲 重塑全球供應鏈」議題，討論區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、粵港澳大灣區（GBA），鐵路運輸及多式聯運等，如何加強區域互聯互通，推動物流業邁向多元發展。嘉賓亦會分享透過整合區域貿易及供應鏈的策略，以抓緊機遇。

減碳是市場熱話，企業追求可持續發展，回應全球對可持續發展的關注，對未來業務營運尤為重要。在第二天的專家對談環節將探討減少供應鏈碳排放，新能源應用及促進循環經濟發展的挑戰和機遇。隨著科技進步，物流業正經歷急速的轉型變革，徹底改變企業部署物流資源的方向，實現數碼轉型，多位業界專家將分享推動現代化物流及智能供應鏈發展的革命性解決方案和尖端技術。

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本報記者：李智賢

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