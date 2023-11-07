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【日積月累】花88年時間　豐田汽車累計產量超過3億輛

商業 13:00 2023/11/07

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日本豐田汽車宣布，截至今年9月，其全球累計產量已超過3億輛。豐田汽車自1935年生產第一輛卡車以來，花了88年時間達到此目標。日本國內累計產量為18,052萬台，海外產量為11,960萬台。

【進博會】貿發局參展中國國際進口博覽會　規模歷來最大

自豐田汽車的前身是豐田自動織布機工廠（現為豐田工業），並在昭和10年（1935年）8月生產第一輛G1型卡車，經過88年2個月的時間，終於達到累計產量超過3億輛的數字。其中產量最高的車型是COROLLA，截至9月底，該系列全球累積產量約53,399,000輛。

豐田汽車公司董事長豊田章男表示：「豐田汽車經歷了很多危機，但最終拯救我們的是熱愛豐田汽車的客戶。我會繼續和熱愛汽車的朋友們一起，用心打造每一輛車。」

現任行政總裁佐藤恒治則表示，過去幾年因疫情和半導體短缺等原因，導致無法按計劃生產汽車的危機，藉由員工齊心協力、互相幫助下恢復生產：「我們永遠不會忘記這份感激之情，並將盡最大努力創造更好的汽車，讓我們的客戶微笑。」
 

【美酒佳餚】美酒展閉幕引7千貿易買家入場　有展商盼市場擴10倍

責任編輯：李智賢

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