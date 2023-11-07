「飲水哥」投資餐廳慘蝕近760萬 上月宣布掛靴

有「飲水哥」之稱的33歲前英超車路士球星真禾特（Danny Drinkwater），上月底宣布掛靴。英媒本周指「飲水哥」投資餐廳生意失敗，慘錄得78.2萬英鎊（約760萬港元）虧損。

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真禾特出身曼聯青訓，曾三度代表英格蘭國家隊出賽。但他未試過以曼聯一隊身份上陣，於2012年加盟李斯特城，為助李斯特城升班並奪得英超冠軍的功臣之一。

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他於2017年再轉會至車路士，無奈遭投閑置散，在5年內僅出場23次。他去年宣布離開車路士，一直未有落班，終於上月30日宣布退役。

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英媒《太陽報》指「飲水哥」2018年進軍餐飲業，在曼徹斯特開設一家名為FoodWell的餐廳，但餐廳負債200萬英鎊（約1,941萬港元），已於去年破產。

不過這次失敗無阻「飲水哥」於餐飲業大展拳腳的決心，入股Firefly餐廳並持股7成，而餐廳目前已負債110萬英鎊（約1,068萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲